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Alternatifler - Shape.io

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Wrike

Wrike

wrike.com

Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ Ücretsiz kaydolun ve GanttPRO çevrimiçi Gantt şeması yazılımında Gantt şemaları oluşturun. Görevleri ve programları dakikalar içinde planlayın, oluşturun ve yönetin. Hızlı kayıt.

Hive

Hive

hive.com

Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Lytho

Lytho

lytho.com

Eskiden MotionNow'da. Daha iyi içerik sonuçları elde etmek için gelişmiş proje görünürlüğüne ve kontrolüne ihtiyaç duyan pazarlama ve tasarım ekipleri için iş akışı yönetimi.

Planful

Planful

planful.com

Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz s...

Attribution

Attribution

attributionapp.com

İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx is a software platform with supporting services for brands to engage their independent retailers with brand-compliant digital marketing, driving better business outcomes by reaching the right consumers via the trusted channel of brands’ local retailers. With Promoboxx, channel managers and...

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition is the first Go-to-Market Ops platform designed to centralize and automate every step of product, feature, and campaign launches. Built by product marketing experts from Rippling and Facebook, it helps cross-functional teams get on the same page and drive more effective launches that transl...

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash is a vertical payments and lending business for the advertising industry. Our signature product, AdCard, the first charge card exclusively for your digital ad spend. - Unlimited free virtual debit and credit cards. - Free spend, budget, and pacing controls. - Unlimited free ad copy and cr...

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

Accelerate sales with tools purpose-built for brand managers, marketers, and sales teams. MarcomCentral, a leader in Brand Management for 20+ years, can transform your business with streamlined file organization and simplified collateral distribution. MarcomGather is our incredibly affordable digita...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform

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