Çeşitli soruları yanıtlamak ve yardım sağlamak için yapay zeka destekli bir konuşma platformu.

Web Sitesi: shako.ai

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