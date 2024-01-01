Alternatifler - SentiOne
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Linktree
linktr.ee
Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, web sitesi ve ziyaretçi takibi için en iyi canlı sohbet müşteri destek yazılımını sunar. Müşterilerinizi takip edin, yakalayın ve onlarla etkileşime geçin. 2 kullanıcı için ÜCRETSİZ. Şimdi dene!
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...
Planoly
planoly.com
Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.