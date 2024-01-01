Alternatifler - Sensetime
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde te...
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub, insanların veri bilimi projeleri oluşturduğu yerdir. Favori veri bilimi projelerinizi keşfetmek, çoğaltmak ve katkıda bulunmak için DAGsHub'ı kullanın.
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Qlik
qlik.com
Qlik®, verilerinizi sorunları çözmek, yeni hedeflere ulaşmak ve kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanıza yardımcı olur. Her şey burada başlıyor. Yapay zeka stratejinizi destekleyen veri entegrasyonu ve analitik çözümlerinde sektör lideriyle.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
Pecan
pecan.ai
Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
Deci, daha iyi yapay zeka oluşturmak için yapay zekayı kullanarak derin öğrenmenin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yapay zeka geliştiricileri, şirketin uçtan uca derin öğrenme hızlandırma platformuyla bulut, uç veya mobil de dahil olmak üzere her türlü ortam için daha hızlı ve daha doğru mod...
Decanter AI
decanter.ai
Veri bilimcilerin, alan uzmanlarının ve iş paydaşlarının yapay zeka çözümlerini sorunsuz bir şekilde tasarlamasına ve dağıtmasına yardımcı olan kodsuz bir yapay zeka platformu olan Decanter AI. Decanter AI, sezgisel bir arayüz aracılığıyla işletmelere birinci sınıf makine öğrenimi teknolojileri sağl...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kullanıcılara çok çeşitli kripto para birimi madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan, dünyanın önde gelen madenci paylaşım hizmeti platformudur. Dünyanın en küçük 1 TH'ye gerçek bilgi işlem gücü sağlayan ilk platformudur.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai, işletmeler için yapay zeka teknolojisi ortağı olma misyonundadır. AlgForce Copilot ürünü, bir "AIGC+Data Insight" çözümü yaratıyor. Üretken yapay zeka ve düşük kodlu motorlardan yararlanarak, kuruluşlardaki teknik olmayan personelin doğal dili kullanarak veritabanlarını sorgulamasına y...
Accern
accern.com
Accern, işletmelere sektöre özel çözümler geliştirme konusunda destek veren lider NLP şirketidir. Birden fazla sektöre özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir NLP platformu, modeller, veriler ve sohbet sunan şirket, Finansal Hizmetler, Devlet ve ötesindeki önde gelen kuruluşların değer elde etme süresi...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm, kurumsal yapay zeka alanında sektör öncüsü ve lideridir ve Çin'in platform merkezli karar alma yapay zeka pazarının en büyük katılımcısıdır. Şirket, finans, perakende, imalat, enerji ve enerji, telekomünikasyon ve tıbbi bakım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sektörlere hizmet ve...
Zerve
zerve.ai
Kod öncelikli veri ekipleri için oluşturulmuş Veri Bilimi ve Yapay Zeka Geliştirme Ortamı. Prototipleri sorunsuz bir şekilde yazılıma dönüştürün, kendiniz dağıtmaya veya dağıtım için mühendislik ekibine devretmeye hazır olun.
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz za...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra, makine öğrenimi mühendislerinin ham olay verileri üzerinden gerçek zamanlı ardışık düzenleri tanımlamasına yönelik bir self-servis platformdur. Etkinlik akışlarınızı takın, dönüşümlerinizi bildirin ve özellikleri anında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sunun. Yeniden uygulamaya gerek yok; yön...
Qwak
qwak.com
Qwak, yapay zeka uygulayıcılarının tek bir platformda verileri dönüştürmesine ve depolamasına, yapay zeka uygulamalarını oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına ve ardından tüm işlem hattını izlemesine olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, erişilebilir ve güvenilir bir Yapay Zeka Platformudur. Qwak'ı...
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI, bulutta yerel, mikro hizmet tabanlı konteynerleştirilmiş bir çözüm olarak temelden oluşturulmuştur ve sürekli güncellemelerle CI/CD'yi destekler. Bu çeviklik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar. En iyi ve en son teknolojiler üzerine inşa edilmiştir ve 5G ve dijital gerçeklik beklent...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi, 40'tan fazla farklı sektördeki lider küresel şirketlerin karmaşık, gerçek dünya sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek ve verimliliklerini ve karlılıklarını optimize eden otomatik kararlar almak için kullandıkları dünyanın en hızlı ve en güçlü matematiksel optimizasyon çözücüsü Gurobi Optimize...
Graphext
graphext.com
Graphext, işletmelerin verilere dayalı olarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olan gelişmiş bir analiz çözümüdür. Verilerini yakalıyor, zenginleştiriyor ve müşterileri, pazarları ve ürünleri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler bulmaları için güçlü bir görsel arayüz sağlıyoruz.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai, dijital dönüşümü hızlandırmaya yönelik lider bir kurumsal yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. C3 AI Akademisi, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin başarılı olmalarını sağlayan öğrenme deneyimleri sunar. Kurslar, öğrencilere temel C3 Yapay Zeka Uygulama ...
Artivatic.ai
artivatic.ai
D2C Danışmanlık Grubunun önemli bir parçası olan Artivatic, sigorta teknolojisi ve sağlık hizmetlerinde dijital inovasyonun ön saflarında yer alıyor. Platformumuz, satış, katılım, teklif verme, sigortalama, talep işleme ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere operasyonların tüm yaşam döngüsünü ot...
Kortical
kortical.com
Kortical - uçtan uca makine öğrenimi platformu - kodda düzenlenebilir, veri bilimcilerin veri hazırlama, makine öğrenimi modelleri oluşturma, ölçeklenebilir modelleri birkaç tıklamayla dağıtma ve bunları ML Ops işlevselliğiyle yönetme konusunda yardımcı olması için tasarlandı. Kortical, kodun düzen...
Trendskout
trendskout.com
Yapay Zeka ve Otomatik Makine Öğreniminin gücünü açığa çıkarın Trendskout, tipik yapay zeka uygulamalarının maliyetli ve zaman alıcı proje yaklaşımını ortadan kaldırır. Yapay Zeka yazılımımız, işinizi kutudan çıktığı anda geliştirmeye hazırdır ve temeldeki karmaşık Yapay Zeka algoritmalarına kolayc...
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics, kuruluşların hedef kitlelerini belirleme, çekme ve etkileşim kurma konusunda rekabet avantajı elde etmek için verileri kullanmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi veriler, son teknoloji yazılım çözümleri ve veri bilimcilerden, geliştiricilerden ve anket bilimi uzmanlarından oluşa...
Peak
peak.ai
Peak, işletmelerin gelirleri artırmak, kârları artırmak ve verimliliği artırmak için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasına yardımcı olacak platform, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir yapay zeka şirketidir. Peak'in bulut yapay zeka platformu, teknik ve ticari ekiplerin işletmenin tamamınd...
Datagran
datagran.io
Uzmanlar ve uzman olmayanlar da dahil olmak üzere tüm şirketi veriler aracılığıyla entegre eden basit bir araç. Karmaşık modeller ve analizler oluşturup bunları paylaşıp aksiyon almak.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas), otomatik veri bilimi platformunun sürekli geliştirilmesi ve inşasına odaklanarak, veri bilimcileri ve yapay zeka uygulayıcıları için eksiksiz bir geliştirme platformu seti sağlamaya ve kapsamlı destek hizmetleri sağlamaya odaklanarak 2013 yılında kur...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition, karmaşık veri girişini otomatikleştirmek için gelişmiş yapay zeka kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Sınırsız yapay zeka teknolojimiz PaperEntry AI, ticari faturalar, paketleme listeleri, PGA'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere gümrüklerdeki ve ötesindeki karmaşık belgeleri kolayl...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına ola...
KNIME
knime.com
KNIME, bireylerin ve kuruluşların verileri anlamlandırmasına yardımcı olur. KNIME Yazılımı, verilerle çalışan herkes için uygun, sezgisel bir arayüz aracılığıyla gösterge tabloları ve gelişmiş analitik dünyaları arasında köprü kurar. En son yapay zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini entegre ederek ...
Explorium
explorium.ai
Explorium, dünyanın en büyük ve en kaliteli birinci sınıf harici veri koleksiyonunu oluşturmak için GenAI teknolojisini kullanan ve işletmelerin pazara doğru doğru kararlar vermelerini sağlayan lider bir veri şirketidir. Veri bilimindeki derin uzmanlığımız ve uzun yıllara dayanan kurumsal düzeyde ha...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, tahminleri geliştirmek için verilerinizdeki ilişkileri kullanan bir veri bilimi ve makine öğrenimi motorudur. Kurumsal veri ekosistemlerine bağlanır, böylece daha fazla veri bilimi projesini hızlı bir şekilde üretime geçirebilirsiniz. Veri bilimcileri, 65'in üzerinde önceden ayarlanmış grafik...