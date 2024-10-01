Alternatifler - sendwithus

MailUp

mailup.com

MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en ...