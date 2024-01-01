Alternatifler - Sellpass

SAP

sap.com

SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...