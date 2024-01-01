Alternatifler - Search.io
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Command E
getcommande.com
Her Şeyi Aramanız. Komut E de sizin kadar hızlı düşünüyor. Bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye kesinlikle erişmenin en yeni ve en hızlı yöntemiyle tanışın.
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
nuclia
nuclia.com
Yapay zeka aramasını ve üretken yanıtları ürününüze ekleyin. Nuclia API, verilerinizin gizliliğini korurken ve halüsinasyonlardan kaçınırken %100 kullanıma hazır yapay zeka araması ve belgelerden, metinlerden ve videolardan üretken yanıtlar almanızı sağlar.
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
Glean
glean.com
Şirketinizin bildiklerini anında öğrenin. Glean, sezgileri olan bir çalışma asistanıdır. Tam olarak ihtiyacınız olanı bulmak ve bilmeniz gereken şeyleri keşfetmek için şirketinizin tüm uygulamalarında arama yapın.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Onna
onna.com
Onna, tek bir yerde akıcı, basitleştirilmiş bir arama ve yönetim deneyimi sunmak için favori uygulamalarınızdaki verileri merkezileştirir.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm is a Search as a Service. Our search API offers web-scale, real-time, full text, instant search for your data and documents. SeekStorm is a Crawler as a Service. A high-performance, focused crawler turns any website into JSON docs with structured data 20x speed and 200x payload compared to...
Instaclustr
instaclustr.com
Fully Hosted and Managed Service for OpenSearch OpenSearch is a powerful search and analytics suite that allows for data ingest, logging, search, aggregation, viewing, and analysis. These capabilities enable a wide range of valuable use cases such as logging and application search. Instaclustr Manag...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai keeps your search evergreen with expert deployment, ongoing maintenance, and maximum data security for Elasticsearch or OpenSearch.
Vectara
vectara.com
Vectara is an LLM-powered conversational search and knowledge discovery platform which allows businesses to have intelligent conversations over their own data (think ChatGPT but for your data). Developer-first, the platform provides a simple API and gives developers access to cutting-edge NLU (natur...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch empowers developers and business teams to create the most intuitive search experience that increases search-based conversions
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch is a generative AI enterprise search platform from the makers of GoLinks. GoSearch connects 100+ personal and company applications to provide a single, unified interface to search — powered by generative AI for insights summarized from multiple sources. Whether the query is “how to reset my...
Miso.ai
miso.ai
Miso democratizes the machine learning superpowers of platforms like Google and Amazon so any team can rapidly build scalable and unified search, discovery, and engagement for their entire user journey. And unlike traditional solutions, Miso can personalize 100% anonymously — no tracking users or mi...
Loop54
loop54.com
Loop54s E-commerce site search and personalisation is powered by proprietary AI. Loop54 AI personalises your site search and category navigation, so each visitor experiences relevant results. While most personalisation tools require months of data collection, Loop54 uses small sets of data to do the...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide is a slide search and library solution with a PowerPoint add-in. Access all of your slides, images, and videos without ever leaving PowerPoint. TeamSlide checks your presentations for version control, prompting you when there are out-of-date slides. Seamlessly connect TeamSlide to SharePoi...
Findr
usefindr.com
Universal search for all your apps. Findr is an AI-powered search assistant that helps you search across all your apps, at once. With Findr, you can: 1. Cut down time spent on searching for information. 2. Stop asking for links and documents - improve team collaboration and productivity. 3. Gather r...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io enables businesses to build the best app search experience with industry leading UI components, a control plane to deploy changes in realtime and provides actionable analytics for search. It works out of the box with Elasticsearch and OpenSearch.
Outmind
outmind.ai
Outmind gives you instant access to your documents, emails, conversations... to make you gain time, quality and efficiency. With Outmind, you don't re-create existing documents: you can start from internal reference items. Our machine-learning algorithms automatically show the best results for each ...
Hebbia
hebbia.ai
Developer of user interfaces for Artificial General Intelligence (AGI). Hebbia’s Matrix product is a co-pilot for knowledge work used by finance, law, government, and pharmaceutical companies. Matrix accurately tackles the most complex tasks by breaking them down into understandable LLM actions. Use...
Constructor
constructor.io
The Product Discovery Platform that drives attractive product discovery moments in every channel across the entire shopper journey—from Search and Browse to Recommendations and Guided Selling. Built on the latest AI/ML search technology, Constructor's Native Commerce Core learns from every customer ...
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec's custom search engine lets you add super fast search results to your website quickly. It also offers powerful customization options at the click of a button. It is also a great google site search replacement Features- 1. Superfast autocomplete. 2. Spell correctExpertrec's affordable custo...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch is an Artificial Intelligence driven personalized search and recommendations platform that powers success for any size business across all industries. Our goal is to ensure brands have innovative tools to deliver an accurate, relevant search experiences enabling users to find the relevant...
Cludo
cludo.com
Cludo is an intelligent search tool designed to simplify the lives of web and marketing teams through automation and meaningful data. We make search easy for both you and your end users. Cludo optimizes the way organizations and their customers connect with and use information. Our easy-to-use site ...
Site Search 360
sitesearch360.com
Smart, fast, highly customizable search for your website. - Index your site pages, products, YouTube videos, FAQs, and documents (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Use our powerful crawler, provide a sitemap, upload a feed, use our API, or combine all methods at once to successfully index your content. - Get...
SearchStax
searchstax.com
Powerful Search Made Easy SearchStax is the easiest and fastest way for marketers and developers to deliver the most powerful, relevant and robust search experiences. We offer end-to-end software solutions ranging from managed hosted Solr infrastructure on the backend to advanced and personalized si...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi ed...
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search, tüm kuruluş için Üretken Yapay Zeka aramasıyla içgörülerin kilidini açar. Yapay zeka destekli yeni arama ve analiz motoru, sonuç sunmanın ötesine geçerek bağlam, analiz ve kuruluşunuzun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Çeşitli veri türlerini, formatlarını ve kaynaklarını...
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı AI uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verile...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. D...
AddSearch
addsearch.com
Piyasanın en yüksek yatırım getirisi ile yapay zeka destekli site arama ve filtreleme. En çok önerilen site arama çözümüyle web sitenizin dönüşümlerini artırın. AddSearch tarayıcısı veya API'si ile herhangi bir platform için tam uygulama desteği ve hızlı kurulum elde edin.
Doofinder
doofinder.com
Akıllı Site Aramasıyla e-Ticaretinizi Yükseltin Satışlarınızı artırırken son derece alakalı yapay zeka destekli arama sonuçları sağlayın ve müşterinizin alışveriş deneyimini optimize edin.
Conversica
conversica.com
Conversica, gelir ekipleri için Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Gelir Dijital Asistanları ile yaşam döngüsü boyunca gelirin kilidini açın.
Unleash
getunleash.io
Arkadaşlar, arkadaşlarının kendi özellik işaretleme sistemlerini oluşturmalarına izin vermez. Unleash özellik yönetimi, büyük işletmeler düşünülerek oluşturulduğundan, bunu kendiniz oluşturmanıza gerek kalmaz. Açık kaynaklıyız, özeliz, güvenliyiz ve kutudan çıktığı anda en karmaşık kurulumlara hazı...
Clerk.io
clerk.io
Sınırsız Çerezsiz Kişiselleştirme. Clerk.io, site araması, ürün önerileri, e-postalar, sosyal medya ve reklamlarda satışları otomatik olarak artırmak için tüm müşteri yolculuğunuz boyunca kişiselleştirmeyi ve alaka düzeyini güçlendirir.
Collato
collato.com
Anında yanıtlar, sıfır çaba. Takımınızın kolektif beyniyle tanışın. Tüm araçlarınızda dağıtılmış ürün bilgilerini bir bakışta bularak saatten tasarruf edin.