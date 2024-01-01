Alternatifler - ScholarAI
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
Anode
codygon.com
İşletmeler için veri kalitesi yönetiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir dijital çözüm olan Anode, yardım etmek için burada. Anode, verilerinizi 6 sınıf hataya göre analiz eden ve verileriniz hakkında daha hızlı ve daha verimli bir şekilde öngörü elde etmenizi sağlayan bir veri ano...
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıy...
Stability AI
stability.ai
Stabilite Yapay Zekası, potansiyelimize ulaşmamızı sağlayacak açık Yapay Zeka araçları geliştiriyor. Kolektif zeka ve artırılmış teknolojiyi kullanarak çözümler tasarlamak ve uygulamak.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...