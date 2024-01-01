Alternatifler - Salient Systems

ivideon.com

ivideon.com

Tüm dünyada büyük ve küçük işletmelerin izleme ve yönetim amacıyla veya tüketicilerin ev otomasyonu ve güvenliği için kullandığı video merkezli güvenlik ve analiz hizmetlerinin sağlanması için küresel, tescilli, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenilir bir platform oluşturduk. Hizmetlerimiz sayesi...