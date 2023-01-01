WebCatalog

SalesHood

SalesHood

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: saleshood.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SalesHood çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazandıran satış oyunlarını seçilmiş içerikle çoğaltın. Alıcı etkinleştirme ile sürekli olarak daha fazla anlaşma yapın SalesHood, gelir sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için satış etkinleştirme yazılımı, satış eğitimi içeriği ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sağlayarak yüksek performanslı ekipler oluşturmanın kodunu çözdü. Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet ve Planview gibi şirketler, hızlı gelir sonuçları elde etmek için SalesHood'u kullanıyor. SalesHood, bir satış etkinleştirme platformundan çok daha fazlasıdır. Gelir ölçümlerini ve KPI'ları olumlu yönde etkileyen etkinleştirme programlarını yürütmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. SalesHood ile sorunu çözmenize ve tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Yazılımımız, tüm etkinleştirme yaşam döngüsünü kapsayan otomatik kılavuz ve şablonlarla donatılmıştır. Aylar ve yıllar içinde değil, günler ve haftalar içinde değer elde edebilmeniz için yerleşik satış eğitimi içeriği de sunuyoruz. Satış eğitimi kütüphanemiz düzenli olarak güncellenmektedir ve satış eğitimi için başvurulacak kaynağınız olacaktır.

Kategoriler:

Business
Sales Gamification Software
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software
Sales Performance Management Software
Sales Training and Onboarding Software

Web Sitesi: saleshood.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SalesHood ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Vonage

Vonage

vonage.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Highspot

Highspot

highspot.com

Enablix

Enablix

enablix.com

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Salestable

Salestable

salestable.ai

Kickscale

Kickscale

kickscale.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Allego

Allego

allego.com

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.