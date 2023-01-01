SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazandıran satış oyunlarını seçilmiş içerikle çoğaltın. Alıcı etkinleştirme ile sürekli olarak daha fazla anlaşma yapın SalesHood, gelir sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için satış etkinleştirme yazılımı, satış eğitimi içeriği ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sağlayarak yüksek performanslı ekipler oluşturmanın kodunu çözdü. Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet ve Planview gibi şirketler, hızlı gelir sonuçları elde etmek için SalesHood'u kullanıyor. SalesHood, bir satış etkinleştirme platformundan çok daha fazlasıdır. Gelir ölçümlerini ve KPI'ları olumlu yönde etkileyen etkinleştirme programlarını yürütmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. SalesHood ile sorunu çözmenize ve tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Yazılımımız, tüm etkinleştirme yaşam döngüsünü kapsayan otomatik kılavuz ve şablonlarla donatılmıştır. Aylar ve yıllar içinde değil, günler ve haftalar içinde değer elde edebilmeniz için yerleşik satış eğitimi içeriği de sunuyoruz. Satış eğitimi kütüphanemiz düzenli olarak güncellenmektedir ve satış eğitimi için başvurulacak kaynağınız olacaktır.

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