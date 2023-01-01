Bopai satış koçunuz, Sanal Satış Mentorunuzla tanışın. Kanıta dayalı stratejilerle satış potansiyelinizi ortaya çıkarın: konuşma analizi, ton tanıma, itirazları ele alma ve kişiselleştirilmiş eğitim.

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