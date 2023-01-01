WebCatalog
SalesBop

SalesBop

salesbop.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SalesBop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bopai satış koçunuz, Sanal Satış Mentorunuzla tanışın. Kanıta dayalı stratejilerle satış potansiyelinizi ortaya çıkarın: konuşma analizi, ton tanıma, itirazları ele alma ve kişiselleştirilmiş eğitim.

Web Sitesi: salesbop.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SalesBop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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