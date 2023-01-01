Geliştiricilere öncelik veren ticaret API'si. Ultra hızlı, dinamik ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan açık kaynaklı, GraphQL'in ilk e-ticaret platformu.

Web Sitesi: saleor.io

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