WebCatalog
Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue

saksfifthavenue.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Saks Fifth Avenue çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Saks Beşinci Cadde'de en iyi tasarımcı kıyafetlerini satın alın. Giyim, ayakkabı, çanta, güzellik ve daha pek çok alanda en son trendleri sunan, özenle seçilmiş mağazalardan ilham alın. Üstelik her siparişinizde ücretsiz kargo ve iade imkanından yararlanın.

Web Sitesi: saksfifthavenue.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Saks Fifth Avenue ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Tory Burch

Tory Burch

toryburch.com

ESCADA

ESCADA

escada.com

Bloomingdale's

Bloomingdale's

bloomingdales.com

Dillard's

Dillard's

dillards.com

Vans

Vans

vans.com

Bulletin

Bulletin

bulletin.co

JACK & JONES

JACK & JONES

jackjones.com

CONVERSE

CONVERSE

converse.com

Belk

Belk

belk.com

Shopbop

Shopbop

shopbop.com

Swimsuits For All

Swimsuits For All

swimsuitsforall.com

Fossil

Fossil

fossil.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası