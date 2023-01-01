WebCatalog
Sajilo CV

Sajilo CV

sajilocv.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sajilo CV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SajiloCV ücretsiz CV ve çevrimiçi özgeçmiş oluşturma aracıdır. 5 dakika içinde benzersiz, modern ve yaratıcı görünen çarpıcı özgeçmiş ve CV oluşturun.

Web Sitesi: sajilocv.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sajilo CV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Enhancv

Enhancv

enhancv.com

Zety

Zety

zety.com

Rezi

Rezi

rezi.io

Resume Builder

Resume Builder

resumebuilder.com

Resume Studio

Resume Studio

resumestudio.careers

Kickresume

Kickresume

kickresume.com

VisualCV

VisualCV

visualcv.com

CakeResume

CakeResume

cakeresume.com

Resume.io

Resume.io

resume.io

LeetCV

LeetCV

leetcv.com

Standard Resume

Standard Resume

standardresume.co

CVitae

CVitae

cvitae.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası