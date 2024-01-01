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Alternatifler - SafetyCulture

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.

Genially

Genially

genial.ly

Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı

Grow

Grow

grow.com

Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.

Visme

Visme

visme.co

Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.

Databox

Databox

databox.com

İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.

Grist

Grist

getgrist.com

Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin, kod içermeyen bir dahili araç oluşturucudur. Basit sürükle ve bırak arayüzü, herkesin siparişleri takip etmek, sorunları çözmek ve ödemeleri izlemek gibi günlük operasyonları yönetmek için ihtiyaç duyduğu araçları oluşturmasına olanak tanır.

Reportei

Reportei

reportei.com

Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...

Reportz

Reportz

reportz.io

Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...

DashThis

DashThis

dashthis.com

Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!

Plecto

Plecto

plecto.com

Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.

Lumalytics

Lumalytics

lumalytics.com

Lumalytics is a SAAS tool that create dashboards with charts, data tables and filters that display real-time data from various data sources.

Grunt

Grunt

grunt.pro

Make slides like a PowerPoint Pro! Grunt is the essential PowerPoint add-in for  everyone serious about their slide production. Better slides. Less work!

Waytobi

Waytobi

waytobi.com

SaaS cloud-based solution to create, track, report, analyze and visualize your company or department KPI`s. Managing of KPI`s has never been that easy. No additional programming skills, learning sessions or webinars required – you can start working and analyzing your business metrics within a minute...

IntelliBoard

IntelliBoard

intelliboard.net

IntelliBoard is an EdTech company providing K12, HigherEd, Corporate and Government institutions with ability to view learning data coming from different sources with point and click ease. IntelliBoard brings data from Learning Management Systems, Student Information Systems, Collaboration Tools, As...

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

eazyBI provides easy-to-use drag-and-drop creation of reports, charts and dashboards. Analyze imported data measures by any dimension, identify trends and top/bottom performers, start from summary overview and drill into details.

Talligence

Talligence

talligence.in

Talligence is a business intelligence reporting tool for Tally users. Talligence is a powerful & unique AI and ML powered BI solution that converts and visualize your Tally data into meaningful business insights. It is very simple to use and easy to implement.

Selfr

Selfr

selfr.ai

Selfr is a plug-and-play AI-powered platform that helps data analysts and business people build automated pipelines that turn data from multiple sources into live BI dashboards. It eliminates the need to hire expensive data engineers to build and maintain a data stack, and automates a lot of tedious...

DataReportive

DataReportive

datareportive.com

DataReportive is a reporting tool for your SQL databases. Create and email customizable data reports to your team directly from your databases.

Reach Reporting

Reach Reporting

reachreporting.com

Upgrade to Reach Reporting. Automation for your financial and non-financial data. Makes reporting, forecasting & budgeting easy with powerful dashboards and enhanced visuals. Automate repetitive tasks to make better data-driven decisions in minutes. Gain valuable insights into your business trajecto...

Datawiz BI

Datawiz BI

datawiz.io

Datawiz BI is an advanced solution for quickly finding data-driven insights and tracking business, store, and product issues. It is a set of ready-made AI-powered reports that were specifically developed in collaboration with retailers to meet their unique needs.

GRID

GRID

grid.is

GRID is a next-generation spreadsheet tool featuring a built-in document layer for data visualization, narration and presentation. In addition to our native GRID Sheets spreadsheet editor, GRID lets you effortlessly combine multiple other data sources in one place. Import spreadsheet files, connect ...

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Onboarding and monitoring your small business customers has never been simpler. With our easy-to-use APIs, DIY no-code offerings, and custom combination services featuring small business engagement options, we quickly and easily help you deliver real-time customer verification for onboarding and eff...

Omni Intelligence

Omni Intelligence

omniintelligence.online

360° Contact Center Productivity Platform in the Cloud: Speech Analytics, Voice Biometrics, Automatic IVR Mapper/Monitoring, SLA/Voice Quality Monitoring, IVR/Contact Center Load/Performane Testing, Voicebot / Conversational IVR Testing and more

Ardoq

Ardoq

ardoq.com

Reimagine Enterprise Architecture. Ardoq's data-driven platform unites your enterprise views, charting a clear path to navigate change, unlock revenue growth, fuel innovation, and accelerate transformation. Our software helps organizations plan, execute, and predict the impact of change across their...

Datadeck

Datadeck

datadeck.com

Datadeck is a data visualization platform that allows you to see all your data on one single platform. Create beautiful dashboards from data sources such as Facebook Ads, MySQL, Excel, and Google Analytics to consolidate and analyze your data all in one place. Save time, improve file sharing securit...

Inforiver

Inforiver

inforiver.com

Inforiver Analytics+ is the fastest way to visualize your data and share insightful stories in Microsoft Power BI. The intuitive no-code user experience (UX) helps even the casual users build dashboards and storyboards in minutes with 50+ charts, charts and tables integrated in a single visual. Anal...

Slemma

Slemma

slemma.com

Slemma is a simple, yet powerful, reporting tool designed for businesses. Slemma enables users to view, analyze and share all of their data – from data warehouses, data storage providers and cloud service solutions – in one place.

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

You have data - probably lots of it. That's not the problem. The real problem data is basically worthless unless you turn that data into insights - and that insights into action, without pain! Easyflow will help you succeed with this journey by allowing you to automate everything and visualise anyth...

MyDash

MyDash

mydash.ai

DASH IS A LIGHTWEIGHT, FULL-SERVICE DASHBOARDING BUSINESS HELPING TOP ORGANIZATIONS MAKE FASTER DECISIONS BY MAKING CRITICAL DATA MORE ACCESSIBLE THAN EVER. Free Dashboard, Connectors & Visualization Business Intelligence is essential, and expensive. But it doesn't have to be. We've built a tool, ma...

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr is an all-in-one analysis and reporting software designed to help market researchers quickly find and share powerful data stories. 1. Quicker project completion. 2. Handle tasks in-house that you'd typically outsource. 3. Simplified generation of engaging, auto-updating reports and dashboar...

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

Create beautiful custom charts. ChartBlocks takes your data from spreadsheets to shareable graphics — no coding necessary.

Rollstack

Rollstack

rollstack.com

Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for un...

Datapad

Datapad

datapad.io

Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integration...

Highcharts

Highcharts

highcharts.com

Highcharts is a multi-platform charting library that makes it easy for developers to add interactive charts to web and mobile projects of any size. Over 80% of the 100 largest companies in the world use Highcharts, and over 50,000+ companies across industries such as application development, publish...

Vareto

Vareto

vareto.com

Vareto is the modern, intuitive FP&A platform for strategic finance and business teams to plan, forecast, and report in one source of truth. Vareto is built for mid-market, high-growth, and enterprise teams and is designed to be flexible, customizable, and scalable as business needs evolve. ✅ Get ti...

Pigment

Pigment

pigment.com

What is Pigment? Pigment is a business planning platform. By bringing together people, data and processes into an intuitive, adaptable, integrated platform, teams can quickly build trusted strategic and operational business plans to drive growth, react to change and future-proof their business. Indu...

Brightmetrics

Brightmetrics

brightmetrics.com

Brightmetrics enables your team to gain critical insights from your most common and valuable customer communication tools — your business phone system and contact center application. Brightmetrics pulls and organizes your telephone and other multi-channel engagement data, from your Mitel MiVoice Con...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

Leveraged by brands and academics alike, ATLAS.ti allows anyone to analyze data and uncover valuable insights – no matter which sector you work in. From basic analysis tasks to the most in-depth research projects: With ATLAS.ti, you can easily unlock actionable findings from your qualitative and mix...

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...

Discern

Discern

discern.io

B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. D...

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine...

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