WebCatalog
RUSH

RUSH

rush.ph

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RUSH çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

RUSH'un Filipinler'deki e-Ticaret platformu ve çözümleriyle işinizi büyütün. Bir demo rezervasyonu yapın ve işletmeniz için uçtan uca dijital çözümlere sahip olun.

Web Sitesi: rush.ph

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