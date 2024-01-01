Alternatifler - RumbleTalk

Connect My Event

connectmyevent.com

Sanal ve hibrit etkinliklere ev sahipliği yapmak için tamamen özelleştirilebilir etkinlik platformu. Etkinliğiniz ne olursa olsun, hedef kitleniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onu kendi tarzınızda oluşturun ve sorunsuz bir şekilde sunun. Konferanslar, canlı performanslar, lansmanlar, ticar...