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Alternatifler - Ruler Analytics

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

Miro

Miro

miro.com

Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Heap

Heap

heap.io

Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...

Woopra

Woopra

woopra.com

İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

TrackMaven'in pazarlama analitiği yazılımı, pazarlamacıların yatırım getirisini kanıtlamasına ve 18 entegre dijital ve sosyal kanalda sonuçları iyileştirmesine yardımcı olur.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşü...

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Totango

Totango

totango.com

Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...

Bento

Bento

bentonow.com

Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

SaaS ürünlerine yönelik 1 numaralı müşteri etkileşimi platformuyla yeni kullanıcıları kabul etmek, kaybı azaltmak ve müşterilerin etkileşimde kalmasını sağlamak için basit e-posta otomasyonları oluşturun.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform oluşt...

Growth Channel

Growth Channel

growthchannel.com

Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerden planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır ⚙️ FlowMap...

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Yolculuğunuzu bir beyaz tahta üzerinde haritalandırmanıza ve gerçekte nasıl performans gösterdiğini görmek için verileri üst üste bindirmenize olanak tanıyan görsel bir müşteri yolculuğu analiz aracı.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Act-On

Act-On

act-on.com

B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.

Insider

Insider

useinsider.com

Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Geleneksel araçlar önünüze bir hata listesi sunabilir, ancak Zipy size gerçek zamanlı müşteri yolculukları aracılığıyla hangilerinin önemli olduğunu söyler.

Latana

Latana

latana.com

Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

Bombora

Bombora

bombora.com

Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi, 120'den fazla kaynaktan gelen gerçek zamanlı geri bildirim ve tek bir platforma beslenen entegrasyonlarla her kanaldaki müşteri deneyimini anlamanıza olanak tanıyarak müşterilerinizin ve tüketicilerinizin ne düşündüğünü, hissettiğini ve satın aldığını tam olarak görmenizi sağlar.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşteri...

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

[24]7 Müşteri Yolculuğu Analitiği, müşterilerin şirketlerle etkileşim kurma biçimini izleyen ve analiz eden, işletmelerin müşteri yolculuğu boyunca karmaşık müşteri deneyimi sorunlarını belirlemesini ve bunlara yönelik harekete geçmesini kolaylaştıran, kullanımı kolay bir SaaS çözümüdür.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Datatrics, kullanıcıların platformlarının Datatrics ile çalıştıkça daha akıllı olmasına yardımcı olacak makine öğrenimi yetenekleri sağlar. Temas noktalarıyla her etkileşim ve seyahat edilen her yolculuk, gerçek zamanlı olarak analiz edilip işlenir ve Datatrics algoritmasını eğitmek için kullanılır.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance, küçük-orta ve kurumsal işletmelere yönelik web tabanlı Konaklama yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, Otel yönetimi, Rezervasyon ve rezervasyon, Oda yönetimi ve çevrimiçi itibarınızın kontrolü olarak iyi bir performans gösterir.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç

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