Alternatifler - RudderStack

Forest Admin

forestadmin.com

Yönetici panelinizi oluşturmayı bırakın, sizin için bir panelimiz var Bir yönetici paneli edinmek zaman alıcı olmak zorunda değildir. Forest Admin, bunu oluşturmak yerine birkaç saniye içinde verilerinizin üzerinde bir yönetici paneli oluşturur.