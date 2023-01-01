WebCatalog
Roughly

Roughly

roughly.app

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roughly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Bir sanatçı gibi hayal edin Bir çocuk gibi çizin Bir profesyonel gibi yaratın. Roughly ile yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarın. Benzersiz bir görsel ifade düzeyini deneyimleyin ve fikirlerinizin daha önce hiç olmadığı şekilde hayata geçtiğini görün.

Web Sitesi: roughly.app

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