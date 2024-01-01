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Alternatifler - Rocket Lawyer

LegalZoom

LegalZoom

legalzoom.com

LegalZoom.com, Inc., müşterilerinin bir avukat tutmak zorunda kalmadan yasal belgeler oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir hukuk teknolojisi şirketidir. Mevcut belgeler arasında vasiyetnameler ve yaşayan vakıflar, iş kurma belgeleri, telif hakkı kayıtları ve ticari marka başvuruları yer alır.

Firstbase

Firstbase

firstbase.io

Firstbase herkesin ABD'de iş kurmasına yardımcı olur. Her yerden çevrimiçi olarak bir şirket kurun, bankacılık, ödemeler ve maaş bordrosu ayarlarını yapın ve bir işletmeyi yönetin.

Clemta

Clemta

clemta.com

CLEMTA sets up your business/company in the United States, from incorporation to dissolution, one partner - one solution. We also offer post-incorporation services and many more! Check our profile for all the services we provide.

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