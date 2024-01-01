Alternatifler - ROAR
UniteAR
unitear.com
Yenilikçi Kodlamayan Artırılmış Gerçeklik SaaS Platformu UniteAR, hiçbir kodlama becerisi gerektirmeyen son teknoloji Artırılmış Gerçeklik (AR) çözümü sunarak AR oluşturma işlemini herkes için erişilebilir hale getirir. UniteAR ile kullanıcılar, hem AR uygulamalarında hem de WebAR platformlarında so...
Wikitude
wikitude.com
Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binler...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR, kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan ve geliştirme sürecini büyük ölçüde hızlandırmaya ve basitleştirmeye yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. MyWebAR ile gerçekleştirilen tüm deneyimler web tarayıcıs...
Blippbuilder
blippar.com
AR oluşturmanın basit ama güçlü yolu Blippbuilder'dır. Tasarım aracının öğrenilmesi kolaydır ve poster, basılı reklam, etkinlik standı veya kitap gibi basılı malzemelerinize bir etkileşim katmanı eklemenizi sağlar. Animasyonlar, oyunlar veya 3D modellerle hayata geçirin. Satın alma bağlantıları ekle...
Hololink
hololink.io
Hololink, kodsuz görsel bir çözüm ve endüstri lideri görüntü tanıma yoluyla AR oluşturulmasını sağlayan web tabanlı bir Artırılmış Gerçeklik düzenleyicisidir. Hololink'te oluşturulan AR, herhangi bir uygulama kullanılmadan doğrudan mobil tarayıcıda sunulur; böylece oluşturma aşamasından son kullanıc...
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...