Alternatifler - ROAR

Wikitude

wikitude.com

Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binler...