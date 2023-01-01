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RIT myCourses

RIT myCourses

rit.edu

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1829'da kurulan Rochester Teknoloji Enstitüsü, kariyer eğitimi ve deneyimsel öğrenmeyi vurgulayan dokuz koleje sahip, özel olarak bağışlanmış, karma eğitim veren bir üniversitedir. Kampüs, New York eyaletinin üçüncü büyük şehri olan Rochester banliyösünde 1.300 dönümlük bir alanı kaplar. RIT'in ayrıca Doğu Avrupa, Dubai ve Çin'de uluslararası lokasyonları bulunmaktadır.

Web Sitesi: rit.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, RIT myCourses ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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