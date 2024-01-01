Alternatifler - Ringover
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
MightyCall
mightycall.com
Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.
OpenPhone
openphone.co
Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
PhoneBurner
phoneburner.com
4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Adversus
adversus.io
Bugün giden aramaları iyileştirin. Çağrı merkezlerinin KPI'ları artırmasına, içgörüye dayalı daha iyi kararlar almasına ve kişileri daha akıllı yönetmesine yardımcı oluyoruz.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Truly
truly.co
Müşteri konuşmalarını takip eden, analiz eden ve onlara koçluk yapan satış ekiplerine yönelik 1 numaralı telefon sistemiyle tanışın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold, şirketlerin müşterileriyle daha iyi görüşmeler yapmasına yardımcı olur. Müşteri bilgilerini her zaman gerçek zamanlı olarak telefonda eyleme geçirin.
Outplay
outplayhq.com
Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Yobi
yobi.app
Yobi, mevcut cihazlarınıza iş telefonu numaraları ve kullanışlı entegrasyonlar ekler. Yeni donanım gerekmez. Ekipler ve işletmeler için tasarlandı
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Ringy
ringy.com
Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
GoDial
godial.cc
GoDial, Mobil Telefonla Arama ve Giden Arama Hizmeti için Otomatik Arama Uygulaması, Mobil CRM ve Giden Arama Yazılımıdır. GoDial ile Giden Çağrı Merkezinizi 2 dakikadan kısa sürede kurun. GoDial, arama için telefonun SIM'ini kullanır, dolayısıyla Bulut Telefon veya VoIP maliyeti yoktur.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Toky
toky.co
Sizin yaptığınız gibi çalışan modern bir telefon sistemi Kurulumu kolay. Her yere entegre olur. Müşterileri telefon, uygulama veya masaüstü aracılığıyla arayın ve mesaj gönderin. Hepsi adil bir fiyata.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
Orum
orum.com
Orum, satış faaliyetlerini güçlendirmek, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analiz platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
Voiso
voiso.com
Voiso - Her müşteri etkileşiminden en iyi sonucu almak için tasarlanmış hepsi bir arada çağrı merkezi çözümü
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir satış iletişim aracıdır. Şimdi daha fazlasını öğrenin.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
Cordless
cordless.io
Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
OnviSource
onvisource.com
Çok çeşitli sektörlerdeki çağrı merkezleri ve işletmeler için otomatik çağrı kayıt yazılımı.
Dialics
dialics.com
Dialics, profesyonel pazarlamacılara daha fazla dönüşüm sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan bir çağrı izleme yazılımıdır. Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını izlemelerine ve hangi anahtar kelimelerin, reklam kampanyalarının ve tekliflerin gelir elde etmede en etkili o...
AuditCall
auditcall.com
AuditCall, dünya çapındaki işletmelere olağanüstü çağrı analitiği çözümleri sunma konusunda seçkindir. Telefonunuzun çalmasını sağlayan her hususa ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. En yüksek geliri elde etmenize ve memnun müşteriler elde etmenize olanak tanıyan Telefon Görüşmesi Takibi, Kaydı, Anal...
800response
800response.com
800response, işletmelerin dönüşüm hunisinin en üstünde potansiyel müşteri yaratma çabalarını yönetmelerine yardımcı olmak için geniş bir ücretsiz özel telefon numaraları, çağrı izleme araçları ve müşteri analiz verileri yelpazesi sunarken, yatırım getirinizi elde etmenize ve karınızı korumanıza yard...
iovox
iovox.com
Dünyanın her yerindeki bireylere ve işletmelere yönelik telefon görüşmesi izleme ve üretkenlik yazılımı.
CallPlease
webapp.callplease.com
Callplease, iOS, Android ve web için şık arayüzlere sahip, dünyanın en gelişmiş çağrı kaydı, çağrı sayfası ve telefon mesajı işbirliği yazılımıdır. Dünyanın önde gelen tüm medya üreticilerinin yanı sıra hukuk firmaları, hizmet organizasyonları, satış organizasyonları ve daha birçokları tarafından ku...
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ Nasıl Çalışır? Saniyeden çok kısa bir sürede 5 adımlı süreç 5 adımlı çağrı izleme sürecimizin, numara atamaktan bu numaralardaki her çağrıyı izlemeye ve her çağrı hakkında canlı, gerçek, kritik analizler sunmaya kadar nasıl çalıştığını görmek için bu kısa videoyu izleyin. . Pazarlama paranız...
CallAction
callaction.co
CallAction, tüm pazarlama kanallarında gelen çağrıların takibini ve etkileşimini otomatik hale getiren bir mobil web uygulamasıdır.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell, işletmeler ve dijital pazarlama ajansları için eksiksiz bir çözüm sunar. Yeni dijital çağda çevrimiçi reklamverenler için çağrı izleme, web analitiği, Tıklama Başına Ödeme dolandırıcılığının tespiti, önleme ve koruma hizmetleri. Sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerimize güvenli ve şeffaf...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler, çağrı izleme kampanyalarınızı sektördeki en rekabetçi fiyatlarla başlatmanın ve ölçeklendirmenin kolay bir yolunu sunar.