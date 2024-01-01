WebCatalog

Alternatifler - Ringover

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.

Outreach

Outreach

outreach.io

Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.

Adversus

Adversus

adversus.io

Bugün giden aramaları iyileştirin. Çağrı merkezlerinin KPI'ları artırmasına, içgörüye dayalı daha iyi kararlar almasına ve kişileri daha akıllı yönetmesine yardımcı oluyoruz.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Truly

Truly

truly.co

Müşteri konuşmalarını takip eden, analiz eden ve onlara koçluk yapan satış ekiplerine yönelik 1 numaralı telefon sistemiyle tanışın.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Tenfold, şirketlerin müşterileriyle daha iyi görüşmeler yapmasına yardımcı olur. Müşteri bilgilerini her zaman gerçek zamanlı olarak telefonda eyleme geçirin.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.

Yobi

Yobi

yobi.app

Yobi, mevcut cihazlarınıza iş telefonu numaraları ve kullanışlı entegrasyonlar ekler. Yeni donanım gerekmez. Ekipler ve işletmeler için tasarlandı

Aloware

Aloware

aloware.com

Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.

Ringy

Ringy

ringy.com

Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.

Groove

Groove

groove.co

Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.

GoDial

GoDial

godial.cc

GoDial, Mobil Telefonla Arama ve Giden Arama Hizmeti için Otomatik Arama Uygulaması, Mobil CRM ve Giden Arama Yazılımıdır. GoDial ile Giden Çağrı Merkezinizi 2 dakikadan kısa sürede kurun. GoDial, arama için telefonun SIM'ini kullanır, dolayısıyla Bulut Telefon veya VoIP maliyeti yoktur.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.

Kixie

Kixie

kixie.com

HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.

Toky

Toky

toky.co

Sizin yaptığınız gibi çalışan modern bir telefon sistemi Kurulumu kolay. Her yere entegre olur. Müşterileri telefon, uygulama veya masaüstü aracılığıyla arayın ve mesaj gönderin. Hepsi adil bir fiyata.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...

Orum

Orum

orum.com

Orum, satış faaliyetlerini güçlendirmek, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analiz platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso - Her müşteri etkileşiminden en iyi sonucu almak için tasarlanmış hepsi bir arada çağrı merkezi çözümü

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir satış iletişim aracıdır. Şimdi daha fazlasını öğrenin.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.

Cordless

Cordless

cordless.io

Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

Çok çeşitli sektörlerdeki çağrı merkezleri ve işletmeler için otomatik çağrı kayıt yazılımı.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics, profesyonel pazarlamacılara daha fazla dönüşüm sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan bir çağrı izleme yazılımıdır. Dialics, pazarlamacıların gelen telefon çağrılarını izlemelerine ve hangi anahtar kelimelerin, reklam kampanyalarının ve tekliflerin gelir elde etmede en etkili o...

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall, dünya çapındaki işletmelere olağanüstü çağrı analitiği çözümleri sunma konusunda seçkindir. Telefonunuzun çalmasını sağlayan her hususa ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. En yüksek geliri elde etmenize ve memnun müşteriler elde etmenize olanak tanıyan Telefon Görüşmesi Takibi, Kaydı, Anal...

800response

800response

800response.com

800response, işletmelerin dönüşüm hunisinin en üstünde potansiyel müşteri yaratma çabalarını yönetmelerine yardımcı olmak için geniş bir ücretsiz özel telefon numaraları, çağrı izleme araçları ve müşteri analiz verileri yelpazesi sunarken, yatırım getirinizi elde etmenize ve karınızı korumanıza yard...

iovox

iovox

iovox.com

Dünyanın her yerindeki bireylere ve işletmelere yönelik telefon görüşmesi izleme ve üretkenlik yazılımı.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

Callplease, iOS, Android ve web için şık arayüzlere sahip, dünyanın en gelişmiş çağrı kaydı, çağrı sayfası ve telefon mesajı işbirliği yazılımıdır. Dünyanın önde gelen tüm medya üreticilerinin yanı sıra hukuk firmaları, hizmet organizasyonları, satış organizasyonları ve daha birçokları tarafından ku...

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Call iQ Nasıl Çalışır? Saniyeden çok kısa bir sürede 5 adımlı süreç 5 adımlı çağrı izleme sürecimizin, numara atamaktan bu numaralardaki her çağrıyı izlemeye ve her çağrı hakkında canlı, gerçek, kritik analizler sunmaya kadar nasıl çalıştığını görmek için bu kısa videoyu izleyin. . Pazarlama paranız...

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction, tüm pazarlama kanallarında gelen çağrıların takibini ve etkileşimini otomatik hale getiren bir mobil web uygulamasıdır.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell, işletmeler ve dijital pazarlama ajansları için eksiksiz bir çözüm sunar. Yeni dijital çağda çevrimiçi reklamverenler için çağrı izleme, web analitiği, Tıklama Başına Ödeme dolandırıcılığının tespiti, önleme ve koruma hizmetleri. Sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerimize güvenli ve şeffaf...

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler, çağrı izleme kampanyalarınızı sektördeki en rekabetçi fiyatlarla başlatmanın ve ölçeklendirmenin kolay bir yolunu sunar.

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.