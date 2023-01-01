WebCatalog
Rho

Rho

bank.rho.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rho çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kurumsal kartları, bankacılığı ve AP'yi uzman hizmetle desteklenen tek bir otomatik platformda birleştiren tek harcama ve nakit yönetimi çözümüyle işletmenizi ileriye taşıyın.

Web Sitesi: rho.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rho ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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