Alternatifler - Rewardful

Kickbooster

kickbooster.me

Proje yaratıcılarının fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan güçlü ve etkili #kitle fonlaması çözümleri.💡 Kickbooster, proje yaratıcılarının fikirlerini karlı bir işe dönüştürmelerine veya mevcut tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için e-ticaretteki kapsamlı bilgi ve deneyimini ki...