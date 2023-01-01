Alternatifler - Revv

Minoa

minoa.io

Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...