Alternatifler - RetargetKit
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Beacons
beacons.ai
Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Onelink.to
onelink.to
Onelink.to ile uygulama indirme işlemlerini tüm uygulama mağazalarına basitleştirin
OneLinkBio
onelinkbio.com
Instagram ve TikTok Bağlantılarınızdan en iyi şekilde yararlanın. Kısa bağlantılar, benzersiz OneLinkBio sayfaları oluşturun ve ziyaretçilerinizin doğru istatistiklerini alın.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Pixel
pxl.to
Pixel, bağlantılarını güçlü pazarlama araçlarına dönüştürerek işletmelerin parlamasına yardımcı olur.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
cutt.ly
cutt.ly
Kısa bağlantılarınız üzerinde tam kontrol elde edin Tam URL Kısaltıcı platformu, Bağlantı Yönetimi, Bağlantı Analizi, Derin bağlantılar, QR Kod Oluşturucu ve Bio'daki Bağlantı. Bağlantılarınızı zahmetsizce kısaltın, markalayın, yönetin, takip edin ve paylaşın.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Dub
dub.co
Açık Kaynak Bitly Alternatifi. Dub, yerleşik analizler ve ücretsiz özel alan adları içeren açık kaynaklı bir bağlantı kısaltıcıdır.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny, Markalı Kısa Bağlantılarınızla Her Etkileşimi Oluşturmanıza, İzlemenize ve Analiz Etmenize Yardımcı Olur. Küçük Özellikler: * Bağlantı Kısaltma * Markalı Alan Adı * Özel Kısa Bağlantı * Gerçek Zamanlı Analiz * Bağlantı Değişikliği * Coğrafi Bağlantı * Pikselin Yeniden Hedeflenmesi * Derin Ver...
T.LY
t.ly
T.LY, kısa URL'leri takip etmeye, markalamaya ve paylaşmaya yönelik Dünyanın En Kısa Bağlantı Kısaltma hizmetidir.
y.gy
app.y.gy
Dönüşümleri artıran kısa ve unutulmaz bağlantılar oluşturun Uzun ve karmaşık bağlantıları e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanabileceğiniz kısa ve akılda kalıcı bağlantılara dönüştürün. * Y.gy'yi veya kendi özel alan adınızı kullanın. Kendi özel kısa bağlantınızı veya y.gy kısa b...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy, web sitenizi veya uygulamanızı kolayca paylaşmak için localhost'a güvenli tüneller sağlar. Güvenlik duvarlarının ve NAT'ların arkasında olsa bile Mac'inize / PC'nize HTTP, TCP veya TLS tünelleri oluşturun. Web sitelerinizi veya uygulamalarınızı barındırmak için bir bulut veya sunucu yapıland...
Bitelink
bitelink.co
Bağlantı yönetimi dünyasında yeniliğin rahatlıkla buluştuğu Bitelink'e hoş geldiniz. Hantal URL'lere veda edin ve etkili, şık, paylaşılabilir varlıklara merhaba deyin! Neden Bitelink? * Uzun, karmaşık URL'leri zahmetsizce kısa ve güçlü bağlantılara dönüştürün. * Çevrimiçi ve çevrimdışı varlığınız a...
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io, URL bağlantılarınızı akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri ile kısaltmanıza, markalamanıza ve optimize etmenize olanak tanıyarak, paylaştığınız bağlantılardan elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmanıza olanak tanır ve paylaştığınız her bağlantıyı markal...
Urless
urless.com
Urless, uzun bir bağlantıyı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere indirgeyen, markanızı büyütmenize ve korumanıza yardımcı olacak güçlü araçlarla oluşturulan bir hizmettir. Açılış sayfalarını, dijital kartvizitleri ve daha fazlasını takip etmek, oluşturmak için analizlere sahip QR Kod Oluşturucu...
Trotto
trot.to
Trotto, anında ve sezgisel olarak verilerinizdir. Ekip kaynaklarına söyleyebildiğiniz kadar hızlı erişin, arayın ve paylaşın. Trotto, çalışanların git bağlantılarını kullanmasına olanak tanır; Herhangi bir URL'yi akılda kalıcı bir anahtar kelimeyle (go/HR veya go/code) kısaltın. Eski yer imlerinize...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Kısaltma, hedefleme ve izlemeye yönelik gelişmiş özelliklerle bağlantılarınızın kontrolünü elinizde tutun. * Kısa bağlantılarınızı markalamak, takip etmek ve paylaşmak için eksiksiz bağlantı yönetimi platformu. * Ayrıntılı istatistiklerimizle hedef kitlenizi tanıyın ve bağlantılarınızın performansı...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub, bireyler ve işletmeler için web sitesi yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Yenilikçi araçlarımız URL'leri yönlendirmeyi, web sitesi trafiğini izlemeyi ve alan adlarını yönetmeyi kolaylaştırır. İster girişimci, ister pazarlamacı veya web geliştirici olun, RedirHub çevrimiçi ortamda ba...
LinkerFit
linkerfit.me
Bir dizi güçlü özellik sunan çok yönlü bir bağlantı kısaltıcı. Uzun URL'leri kısa ve öz, paylaşılabilir bağlantılara hızla kısaltmanıza olanak tanır. Ek olarak, QR kodları oluşturmaya yönelik işlevsellik sağlayarak kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak içeriğinize erişmesini kolaylaştırır. ...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk, hedef kitlenizle paylaşmak istediğiniz tüm önemli bağlantıları barındıran, kişiselleştirilmiş ve kolayca özelleştirilebilir bir sayfa oluşturmanıza olanak tanıyan %100 ücretsiz bir platformdur. Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter veya LinkedIn gibi sosyal platformlarda kul...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me, bir URL'yi kısaltmak veya bir bağlantıyı azaltmak için ücretsiz bir araçtır. Hatırlanmasını kolaylaştıracak kısaltılmış bir bağlantı oluşturmak için URL Kısaltıcımızı kullanın. * Kolay Kısaltma: Goo-Gl.me kolay ve hızlıdır, kısaltılmış bağlantınızı almak için uzun bağlantıyı girin. * İst...
Cutmy
cutmy.link
Dinamik Bağlantılar, QR kodları ve Biyo Sayfaları oluşturarak kampanyalarınızı güçlendirin ve anında analizler alın. İhtiyacınız olacak özellikler: * Özel Açılış Sayfası * CTA Kaplamaları * Etkinlik Takibi * Akıllı Hedefleme * Her Şeyi Takip Edin * Takım yönetimi * Markalı Alan Adları * Kampanyala...
Bitly.Pk
bitly.pk
En iyi URL Kısaltıcı hizmeti. İşletmeniz için ücretsiz ve sınırsız kısa bağlantılar oluşturun. Bitly.pk'de özel alan adlarıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.
GoLinks
golinks.io
Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.
Incises
incises.com
Hepsi Bir Arada Bağlantı aracı - Incises.com. Herhangi bir sayfaya Harekete Geçirici Mesaj Eklemek için birinci sınıf bağlantı aracı, Bio bağlantısı, tek bağlantıda Çoklu Cihaz/Coğrafi hedefleme ve Url Kısaltıcı.