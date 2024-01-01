Alternatifler - RetargetKit

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...

Beacons

Beacons

beacons.ai

Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

Onelink.to ile uygulama indirme işlemlerini tüm uygulama mağazalarına basitleştirin

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Instagram ve TikTok Bağlantılarınızdan en iyi şekilde yararlanın. Kısa bağlantılar, benzersiz OneLinkBio sayfaları oluşturun ve ziyaretçilerinizin doğru istatistiklerini alın.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.

Pixel

Pixel

pxl.to

Pixel, bağlantılarını güçlü pazarlama araçlarına dönüştürerek işletmelerin parlamasına yardımcı olur.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Kısa bağlantılarınız üzerinde tam kontrol elde edin Tam URL Kısaltıcı platformu, Bağlantı Yönetimi, Bağlantı Analizi, Derin bağlantılar, QR Kod Oluşturucu ve Bio'daki Bağlantı. Bağlantılarınızı zahmetsizce kısaltın, markalayın, yönetin, takip edin ve paylaşın.

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.

Dub

Dub

dub.co

Açık Kaynak Bitly Alternatifi. Dub, yerleşik analizler ve ücretsiz özel alan adları içeren açık kaynaklı bir bağlantı kısaltıcıdır.

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

Tiny, Markalı Kısa Bağlantılarınızla Her Etkileşimi Oluşturmanıza, İzlemenize ve Analiz Etmenize Yardımcı Olur. Küçük Özellikler: * Bağlantı Kısaltma * Markalı Alan Adı * Özel Kısa Bağlantı * Gerçek Zamanlı Analiz * Bağlantı Değişikliği * Coğrafi Bağlantı * Pikselin Yeniden Hedeflenmesi * Derin Ver...

T.LY

T.LY

t.ly

T.LY, kısa URL'leri takip etmeye, markalamaya ve paylaşmaya yönelik Dünyanın En Kısa Bağlantı Kısaltma hizmetidir.

y.gy

y.gy

app.y.gy

Dönüşümleri artıran kısa ve unutulmaz bağlantılar oluşturun Uzun ve karmaşık bağlantıları e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanabileceğiniz kısa ve akılda kalıcı bağlantılara dönüştürün. * Y.gy'yi veya kendi özel alan adınızı kullanın. Kendi özel kısa bağlantınızı veya y.gy kısa b...

Pinggy

Pinggy

pinggy.io

Pinggy, web sitenizi veya uygulamanızı kolayca paylaşmak için localhost'a güvenli tüneller sağlar. Güvenlik duvarlarının ve NAT'ların arkasında olsa bile Mac'inize / PC'nize HTTP, TCP veya TLS tünelleri oluşturun. Web sitelerinizi veya uygulamalarınızı barındırmak için bir bulut veya sunucu yapıland...

Bitelink

Bitelink

bitelink.co

Bağlantı yönetimi dünyasında yeniliğin rahatlıkla buluştuğu Bitelink'e hoş geldiniz. Hantal URL'lere veda edin ve etkili, şık, paylaşılabilir varlıklara merhaba deyin! Neden Bitelink? * Uzun, karmaşık URL'leri zahmetsizce kısa ve güçlü bağlantılara dönüştürün. * Çevrimiçi ve çevrimdışı varlığınız a...

zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io, URL bağlantılarınızı akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri ile kısaltmanıza, markalamanıza ve optimize etmenize olanak tanıyarak, paylaştığınız bağlantılardan elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmanıza olanak tanır ve paylaştığınız her bağlantıyı markal...

Urless

Urless

urless.com

Urless, uzun bir bağlantıyı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere indirgeyen, markanızı büyütmenize ve korumanıza yardımcı olacak güçlü araçlarla oluşturulan bir hizmettir. Açılış sayfalarını, dijital kartvizitleri ve daha fazlasını takip etmek, oluşturmak için analizlere sahip QR Kod Oluşturucu...

Trotto

Trotto

trot.to

Trotto, anında ve sezgisel olarak verilerinizdir. Ekip kaynaklarına söyleyebildiğiniz kadar hızlı erişin, arayın ve paylaşın. Trotto, çalışanların git bağlantılarını kullanmasına olanak tanır; Herhangi bir URL'yi akılda kalıcı bir anahtar kelimeyle (go/HR veya go/code) kısaltın. Eski yer imlerinize...

Spotlesslink

Spotlesslink

spotlesslink.com

Kısaltma, hedefleme ve izlemeye yönelik gelişmiş özelliklerle bağlantılarınızın kontrolünü elinizde tutun. * Kısa bağlantılarınızı markalamak, takip etmek ve paylaşmak için eksiksiz bağlantı yönetimi platformu. * Ayrıntılı istatistiklerimizle hedef kitlenizi tanıyın ve bağlantılarınızın performansı...

RedirHub

RedirHub

redirhub.com

RedirHub, bireyler ve işletmeler için web sitesi yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Yenilikçi araçlarımız URL'leri yönlendirmeyi, web sitesi trafiğini izlemeyi ve alan adlarını yönetmeyi kolaylaştırır. İster girişimci, ister pazarlamacı veya web geliştirici olun, RedirHub çevrimiçi ortamda ba...

LinkerFit

LinkerFit

linkerfit.me

Bir dizi güçlü özellik sunan çok yönlü bir bağlantı kısaltıcı. Uzun URL'leri kısa ve öz, paylaşılabilir bağlantılara hızla kısaltmanıza olanak tanır. Ek olarak, QR kodları oluşturmaya yönelik işlevsellik sağlayarak kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak içeriğinize erişmesini kolaylaştırır. ...

OutLynk

OutLynk

outlynk.com

Outlynk, hedef kitlenizle paylaşmak istediğiniz tüm önemli bağlantıları barındıran, kişiselleştirilmiş ve kolayca özelleştirilebilir bir sayfa oluşturmanıza olanak tanıyan %100 ücretsiz bir platformdur. Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter veya LinkedIn gibi sosyal platformlarda kul...

GOO-GL.me

GOO-GL.me

goo-gl.me

GOO-GL.me, bir URL'yi kısaltmak veya bir bağlantıyı azaltmak için ücretsiz bir araçtır. Hatırlanmasını kolaylaştıracak kısaltılmış bir bağlantı oluşturmak için URL Kısaltıcımızı kullanın. * Kolay Kısaltma: Goo-Gl.me kolay ve hızlıdır, kısaltılmış bağlantınızı almak için uzun bağlantıyı girin. * İst...

Cutmy

Cutmy

cutmy.link

Dinamik Bağlantılar, QR kodları ve Biyo Sayfaları oluşturarak kampanyalarınızı güçlendirin ve anında analizler alın. İhtiyacınız olacak özellikler: * Özel Açılış Sayfası * CTA Kaplamaları * Etkinlik Takibi * Akıllı Hedefleme * Her Şeyi Takip Edin * Takım yönetimi * Markalı Alan Adları * Kampanyala...

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

En iyi URL Kısaltıcı hizmeti. İşletmeniz için ücretsiz ve sınırsız kısa bağlantılar oluşturun. Bitly.pk'de özel alan adlarıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.

Incises

Incises

incises.com

Hepsi Bir Arada Bağlantı aracı - Incises.com. Herhangi bir sayfaya Harekete Geçirici Mesaj Eklemek için birinci sınıf bağlantı aracı, Bio bağlantısı, tek bağlantıda Çoklu Cihaz/Coğrafi hedefleme ve Url Kısaltıcı.

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