Alternatifler - Restimo
Zomato
zomato.com
Hindistan'ın en büyük Yiyecek Teslimatı, Yemek ve Restoran Keşif Hizmeti. Daha fazla insan için daha iyi yiyecek.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats, Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformudur.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc., 2013 yılında Stanford öğrencileri Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang ve Evan Moore tarafından kurulan, isteğe bağlı olarak hazırlanan bir Amerikan yemek dağıtım hizmetidir. AY Combinator destekli bir şirket olan DoorDash, talep üzerine restoranlardan yemek teslimatı sunmak için lojistik...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc., müşterileri yerel restoranlarla buluşturan, çevrimiçi ve mobil olarak hazırlanmış bir Amerikan yemek siparişi ve dağıtım platformudur. Şirketin merkezi Chicago, Illinois'tedir ve 2004 yılında kurulmuştur. 2019 itibarıyla şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3.200 şehirde ve 50 ey...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal düzeyde sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz pake...
OpenTable
opentable.com
Çevrimiçi rezervasyon yapın, restoran müşterilerinin yorumlarını okuyun ve ücretsiz yemekler için puan kazanın. OpenTable, kaliteli restoranlara yönelik gerçek zamanlı bir çevrimiçi rezervasyon ağıdır.
Postmates
postmates.com
Postmates, restoranda hazırlanan yemeklerin ve diğer ürünlerin yerel teslimatını sunan bir Amerikan şirketidir. Şubat 2019 itibarıyla, Postmates 2.940 ABD şehrinde faaliyet göstermektedir. Hizmet, envanterleri ve tüketici talebini eşleştirmek için cep telefonu uygulamalarına ve bunların Küresel Konu...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Just Eat ile yemek sipariş etmeniz yeterli! Bugün pizza, suşi veya vejetaryen ister misiniz? Hızlı bir şekilde veya paket olarak teslim edilen favori yemeklerinizin tadını çıkarın.
Caviar
trycaviar.com
En iyi yerel restoranlardan teslimat ve paket servisi. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve daha fazlası güvenli bir şekilde kapınıza teslim edilir. Artık teslim alma ve temassız teslimat olanağı sunuyor.
Seamless
seamless.com
Sorunsuz, teslimat veya paket servisi için yiyecek sipariş etmenin en kolay yoludur. Hangi ruh halinde olursanız olun, her ne ruh halinde olursanız olun, ona sahipsiniz. Menü yok, telefon görüşmesi yok, kendinizi tekrarlamak yok. Seamless, Grubhub Inc. marka portföyünün bir parçasıdır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.
Slice
slicelife.com
Slice, en sevdiğiniz yerel pizzayı sipariş etmenin en kolay yoludur. Milyonlarca pizza severi ülke çapındaki binlerce pizzacıyla buluşturuyoruz.
Tock
exploretock.com
Dünyanın dört bir yanındaki restoranlarda, barlarda ve şarap imalathanelerinde rezervasyon, paket servisi ve benzersiz mutfak deneyimleri için rezervasyon yapın.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat'teki 2300'den fazla yerel restorandan çevrimiçi paket siparişi verin. Pizza, suşi ve çok daha fazlasını kapınıza teslim edin!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Yakınınızdaki en iyi restoranlardan evinize teslim Allo Resto'nun yeni adı Just Eat ile! Şimdi sipariş ver!
DelivApp
delivapp.com
İsteğe bağlı lojistik motoru. Gerçek bir isteğe bağlı teslimat yönetimi yazılımıyla siparişinizi güçlendirin. Gönderim, rota planlama, kurye yönetimi; hepsi isteğe bağlı operasyonunuza göre uyarlanmıştır.
ChowNow
chownow.com
ChowNow, restoranların aç müşterilerini doyurmasına yardımcı olan komisyonsuz bir çevrimiçi sipariş sistemi ve yemek siparişi uygulamasıdır.
ChatFood
chatfood.io
ChatFood, önde gelen konaklama ve eğlence markalarına yönelik bir mobil sipariş ve ödeme platformudur. İşletmelerin müşterilerine hem yerinde hem de çevrimiçi olarak kusursuz bir sipariş ve ödeme deneyimi sunmalarına yardımcı olacak gelişmiş araçlar sağlar. ChatFood'un zengin özellikli teklifi, güçl...
Orders.co
orders.co
Menü Yönetimi: Order.co Ana Menü Yönetim sistemi, tüm menüleriniz üzerinde kullanıcı dostu tek bir yerden tam kontrol sağlar. Menu Sync ™, restoranların tüm menülerini bir Order.co Ana Menüsüne bağlamasına ve bağlı tüm platformlarda tekdüzeliğe sahip olmasına olanak tanır. Değerli zamandan ve parada...
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify, yemek servisi ve konaklama işletmelerine yönelik F&B Yönetim Platformudur. Yazılım, tüm süreçlerinizin kontrolünü size veren ve işinize şeffaflık getiren farklı modüller ve entegrasyonlar sunar. Kullanıcılar tek bir platform üzerinden tüm tedarikçilerine ürün sipariş edebilirler. Genel b...
Tycode
tycode.tech
Tycode, gıda işinizde devrim yaratmanıza olanak sağlar. Artık müşterileriniz ister masadan, otel odasından ister tesisinizin herhangi bir yerinden sipariş vermekle kalmıyor, aynı zamanda size çevrimiçi ödeme yapabiliyor, eşzamanlı siparişler verebiliyor ve müşterilerinizi kesinlikle mutlu edecek çeş...
Owner.com
owner.com
Owner.com, bağımsız restoranların dijital varlıklarını güçlendirmek için kullandıkları hepsi bir arada platformdur. Domino's, Chick Fil-A ve SweetGreen gibi büyük markaların teknoloji ve pazarlama süper güçlerini bağımsız restoranlara veriyor. Platform, web sitelerinden çevrimiçi siparişe, e-posta p...
BentoBox
getbento.com
Restoran büyüsünü gerçekleştiren teknolojiyle tanışın. BentoBox, web sitesi tasarımından çevrimiçi sipariş ve ödeme çözümlerine kadar dünya çapındaki restoranların müşterileri ve çalışanları için daha iyi deneyimler yaratmasına yardımcı olur.
Fresho
fresho.com
Fresho, toptan gıda tedarikçileri ve mekanları için lider çevrimiçi sipariş yazılımıdır. Toptan yiyecek siparişini basit ve stressiz hale getirmek için Fresho'yu kullanın.
Menubly
menubly.com
Menubly, restoranlar, pastaneler, kafeler ve yiyecek kamyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli işletmelere hitap eden, çevrimiçi sipariş yeteneklerine sahip dijital bir menü oluşturmanıza olanak tanır. Menubly, müşterilerinizin siparişlerini doğrudan web sitenizden almanız ve aynı zamanda kârınızı...
MealPe
mealpe.app
MealPe, Kantinler, Kafeteryalar ve Yemek Alanları için yalnızca Yerli - Tutsak İzleyiciler ve Ortak Çalışma, Kurumsal Park, Hastaneler, Etkinlikler, Mekanlar, Stadyumlar, Yaşam Alanları gibi Geçit Toplulukları için çevrimiçi bir Yemek Arama ve sipariş Hizmeti sağlayıcı Uygulamasıdır.
MalouApp
malou.io
MalouApp, restoranlar için özel olarak tasarlanmış, bir restoranın Google sayfasını, sosyal medya profillerini, listeleme ve dağıtım platformlarını tek bir merkezi merkezde birleştiren özel bir dijital pazarlama çözümüdür.
Vromo
vromo.io
VROMO, şirket içi teslimat sürücüleri, üçüncü taraf filoları veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanan restoran zincirleri için isteğe bağlı teslimatların yönetilmesini kolaylaştırır. VROMO ile sürücülere otomatik olarak iş teklif edebilir ve müşterilerinizle daha önce hiç olmadığı gibi etkileşi...
Quicklly
quicklly.com
Quicklly, tüketicileri ABD'deki yerel Güney Asya mağazaları ve restoranlarıyla buluşturarak kusursuz bir alışveriş ve yemek deneyimi sunan çevrimiçi bir pazar yeridir. Otantik Güney Asya ürünleri, bakkal ürünleri ve yemekleri arayanlar için bir köprü görevi görerek çevrimiçi siparişleri ve teslimatl...
Phygital24
phygital24.com
Birçoğu verileri saklayan üçüncü taraf uygulamalarının bir restoran ile müşterileri arasındaki doğrudan ilişkiye müdahale etmesi ve dolayısıyla yüksek komisyon talep etmesi nedeniyle Çevrimiçi Sipariş Sisteminize sahip olmanın zamanı geldi.