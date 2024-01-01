Alternatifler - Replit
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Build AI
buildai.space
Yapay zekayı işinize entegre edin. Dakikalar içinde. İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez.
Krater AI
krater.ai
Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevselli...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Kod Danışmanı. En iyi açıklayıcı araçla bugün daha akıllıca kodlamaya başlayın. Kodu optimize etmek, yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için Yapay Zekayı temel alır!
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
AIWRITER
aiwriter.fi
Chat GPT ile para kazanmak mı istiyorsunuz? Saniyeler içinde yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturmak için en iyi araç olan AI Writer'dan başka bir yere bakmayın. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarımız ve sezgisel arayüzümüz sayesinde blog gönderileri, makaleler ve daha fazlasını kolaylıkla olu...
Refraction
refraction.dev
Kodu yeniden düzenleyin, belgeler oluşturun, birim testleri oluşturun ve daha fazlasını yapın. Bir kod bloğunu yapıştırın, dilinizi veya çerçevenizi seçin ve ardından büyüye tanık olmak için "Oluştur"a basın.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph'ın kod zekası platformuyla kod tabanınızı anlayın, düzeltin ve otomatikleştirin.
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql ile mühendisler ve mühendis olmayanlar, SQL bilmeden kolayca verimli, hatasız SQL sorguları yazabilirler.
AskCodi
askcodi.com
Bir AI kodlama asistanı. Geliştirici ihtiyaçları için programlayıcıyı eşleştirin.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
WPCode
wpcode.com
Automate your WordPress site and apps. Create advanced automations in minutes that connect to your favourite plugins, other WordPress sites and non-WordPress apps. It’s both Easy and Powerful!
Refact.ai
refact.ai
Refact is an open-source AI coding assistant with blazing-fast code completion, powerful code improvement tools, and chat. Fine-tuned AI Coding Assistant that Boosts Developers' Team Productivity by 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
More than just a code generator. A tool that helps you with a wide range of tasks. All in one place.
Moderne
moderne.io
Moderne is a developer collaboration platform for automated code refactoring and analysis that migrates, maintains, and secures source code with speed and accuracy at mass scale. Code remediations, updates, and migrations that can take many months of manual work can be done in minutes. Our unique ...
CodePal
codepal.ai
CodePal is the ultimate coding companion. It is a comprehensive platform that offers a range of coding helpers and tools to assist developers. It is great for students, beginners, experienced developers, and companies who want to improve their development process. AI Code generators can do a variet...
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai is excited to introduce Auto Wiki v2, our technology transforms your codebase into Wikipedia-style articles. Now featuring code diagrams and the ability to use AI to revise your wiki, it’s our favorite way to to learn about new codebases and maintain up-to-date documentation.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
AI code writing assistant for data scientists, engineers, and analysts. Get code completions and suggestions as you type. *Writes code, tailored to your code style and use cases *Writes complex functions by specifying multiple steps *Explains code *Translates Language into SQL queries *Writes funct...
Codeium
codeium.com
Codeium is the modern coding superpower, a code acceleration toolkit built on cutting edge AI technology. With easy integration into editors, you can focus on being the best software developer, not the best code monkey.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, the fastest way to write error-free code. CodeMate is an AI-powered tool designed to help developers code 10x faster by autocorrecting errors without leaving their environment. It’s like having a pair programmer who’s always there to help you debug and optimize your code. Key Features * C...
Tabnine
tabnine.com
Tabnine is the AI coding assistant that accelerates and simplifies software development while keeping your code private, secure, and compliant. Boost engineering velocity, code quality, and developer happiness by automating the coding workflow — and get to market faster — with Tabnine AI.
Bito
bito.ai
Bito builds accessible, accurate AI tools trusted by developers across the world. Designed to help software engineers ship faster, better code, Bito offers a lineup of tools including: AI Code Review Agents, AI Chat in your IDE or CLI, AI Code Completions, and AI that understands your code. Bito's...
Pareto
pareto.io
Pareto is a Native Gen AI platform. We proudly serve more than 500,000 users across over 107 countries worldwide, including over 400 paying mid-to-large scale enterprises. Our innovative breakthrough came with the introduction of Tess, the world's first Artificial Intelligence (AI) marketing assist...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içeri...