Alternatifler - Regal.io
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Outplay
outplayhq.com
Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Userlike
userlike.com
Anlık sohbetleri uzun vadeli müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizi yakınınızda tutan canlı sohbet yazılımı. Sohbeti web sitenizden başlatın, mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişimde kalın.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM, HubSpot'a giden bir rampa gibi çalışır ve Veri Ambarı olmayan Dark Pipeline'ı ortaya çıkarır.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Woodpecker
woodpecker.co
Sıcak iş konuşmalarını başlatan soğuk e-postalar. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir araçla e-postaları ve takipleri otomatikleştirin.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
ZipChat
zipchat.ai
E-ticaret dönüşüm oranınızı %20 artırın. *Müşterilerimize göre ZipChat, müşterilerle etkileşim kurmanın ve satışları artırmanın en etkili yoludur.
InstaSalesAI
instasalesai.com
Instagram'ınızın kilidini açın. Daha fazla organik trafik alın. Yapay zekayı kullanarak yeni içeriklerle güvenilirliğinizi artırın ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarın.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.