Alternatifler - ReachLink

Runa HR

runahr.com

Runa HR, Meksika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren ana otomatik bordro platformudur ve bulutta barındırılmaktadır. Runa ile bordro tecrübesi olan veya olmayan herkes, çalışanlarına sadece 15 dakikada ödeme yapabiliyor.