Alternatifler - Re4m
Blogely
blogely.com
Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğ...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent, otomatikleştirilmiş iş akışları, onay yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, bildirimler ve raporlamayla içerik ekibinizin üretkenliğini artırmanıza yardımcı olur.
Fugo
fugo.ai
Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.