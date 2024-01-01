Alternatifler - Rannko

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch, her büyüklükteki tesisin konuklarla bağlantı kurmasına, en iyi konuk deneyimlerini sunmasına ve daha fazla satış artırmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir mesajlaşma platformudur. Müşterilerle yolculuklarının her aşamasında iletişim kurun; araştırma/rezervasyon, varış öncesi, konakla...