Alternatifler - Racontor

Rizer Social

rizersocial.io

Rizer platformu, markalar ve reklamverenler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir yazılımdır. Rizer Social, işlemsel pazarlara daha fazla odaklanan diğer platformlardan tamamen farklı bir kategori olan performans pazarlama ve iş zekası aracı olarak konumlanıyor. Çözümümüz, reklamverenler için risk...