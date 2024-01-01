Alternatifler - QuickBooks Online
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir Quickbooks ve Xero defter tutma, muhasebe ve danışmanlık çözümüdür.
Pilot
pilot.com
Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.
Zeni
zeni.ai
Yeni Başlayanlar İçin Yapay Zeka Destekli Finans Ekibi. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe ve CFO hizmetleriyle gerçek zamanlı finansal içgörülerin ve tam hizmet finans ekibinin kilidini açın.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak amacıyla uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi des...
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...