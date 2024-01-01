Alternatifler - QuickBooks Online

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir Quickbooks ve Xero defter tutma, muhasebe ve danışmanlık çözümüdür.

Pilot

Pilot

pilot.com

Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Yeni Başlayanlar İçin Yapay Zeka Destekli Finans Ekibi. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe ve CFO hizmetleriyle gerçek zamanlı finansal içgörülerin ve tam hizmet finans ekibinin kilidini açın.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak amacıyla uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi des...

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...

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