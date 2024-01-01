Alternatifler - Qualaroo
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, C...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
dscout
dscout.com
dscout'un niteliksel araştırma platformu, etkili bir şekilde anlık video yakalamak ve içgörülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama ve +100 bin istekli katılımcıyı kullanıyor…
Prolific
prolific.com
İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Maze
maze.co
Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.
Discuss
discuss.io
Niteliksel araştırmayı oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka destekli içgörülerle ölçeklendirmek için tasarlanan Discuss.io, dünyanın en sevilen pazar araştırma araçlarına ev sahipliği yapar.
User Interviews
userinterviews.com
450.000'den fazla incelenmiş tüketici ve profesyonelden oluşan hedef kitlemizden kullanıcıları işe alın veya kendi hedef kitlenizi getirin ve her türlü kullanıcı deneyimi araştırması için bir katılımcı veritabanı oluşturun.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX, işletmelerin ilgili veri kaynaklarından veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Yazılım platformu, iş konseptleri, ürün özellikleri ve pazarlama yönü hakkında geri bildirim sağlamak için mevcut veya potansiyel müşterilere erişmenize olanak tanır.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...
Respondent Researcher
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Userlytics
userlytics.com
Müşteri ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için son teknoloji ürünü kullanıcı araştırma platformumuzdan ve 1,6 milyondan fazla küresel panelimizden yararlanın.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Verilerle desteklenen daha iyi dijital deneyimler oluşturun. Özel kullanıcı araştırma araçları paketimizle web sitesi mimarisinden tasarım prototiplerine kadar her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde test edin.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
Field Agent
fieldagent.net
Saha Temsilcisi B2B MarketPlace, perakendede kazanmanıza yardımcı olmak için markaları, perakendecileri ve ajansları ülke çapındaki ve dünya çapındaki müşterilerle buluşturur. Hızlı, uygun fiyatlı perakende satış başarısı ürün grubumuz, müşterilerimize alışveriş yapanlara hizmet etme, rakipleri geri...
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojile...
Userbrain
userbrain.com
İlk kullanıcı testinizi birkaç dakika içinde oluşturun, ilk sonuçları birkaç saat içinde alın. Userbrain, ürününüz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmanızı sağlayan hızlı yoldur.
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
Kullanıcı Röportajı Değişimi, içerik oluşturucuların kişisel ve profesyonel yaşamlarımızı geliştiren ürünleri doğrulamaları ve yinelemeleri için bir sitedir. * Kullanıcı görüşmelerine katılarak jeton kazanın Sizinle alakalı ürünler için 30 dakikalık görüntülü sohbet kullanıcı röportajlarında deneyi...
Glow
glowfeed.com
Glow, eyleme dönüştürülebilir insan içgörüleri toplamayı daha kolay ve daha hızlı hale getiren, sınıfının en iyisi araştırma teknolojisidir. Glow, markaların kategori U&A, hedef kitle analizi, marka sağlığı, konsept testi, pazar içi testler, yatırım getirisi değerlendirmesi, ESG/sürdürülebilirlik te...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace, test etmek, öğrenmek ve daha hızlı hareket etmek isteyen içgörü profesyonelleri, pazarlamacılar ve ajanslar için tasarlanmış otomatik bir pazar araştırma platformudur. Platform, endüstri lideri uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir ve s...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...