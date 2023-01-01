WebCatalog
Qreative AI

Qreative AI

qreative.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Qreative AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sıkıcı QR kodlarına elveda deyin Qreative'in yapay zeka destekli QR kodlarıyla bir adım öne geçin. Etkileşimi yeniden tanımlayın, dijital kimliğinizi güçlendirin ve kullanıcıları zahmetsizce çevrimiçi platformlarınıza yönlendirin. Pazarlama çalışmalarınızda yapay zekanın geleceğinden yararlanarak oyunun kurallarını değiştiren kişi olun.

Web Sitesi: qreative.ai

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