Alternatifler - QR.io

Delivr

delivr.com

2008'den bu yana, bağlantılı ambalajlama, akıllı etiketler, basılı ve yayın medyası ve DOOH reklamcılığı için güvenilir, gizlilik öncelikli dinamik QR Kod Oluşturucu. Süper güçlere ve neredeyse sınırsız olanaklara sahip dinamik QR Kodları. Dinamik QR kodlarını ve bağlantıları tek bir kontrol panelin...