Alternatifler - PubExchange

Spikerz

spikerz.com

Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisaya...