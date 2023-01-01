Alternatifler - Ptengine
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
FullStory
fullstory.com
FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
PostHog
posthog.com
Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
Convert.com
convert.com
A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
Lucky Orange
luckyorange.com
Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Apptimize
apptimize.com
İleriyi düşünen ürün ekiplerinin, Apptimize'ın Mobil A/B Testi ve Sürüm Yönetimi platformu aracılığıyla veri odaklı büyümeyi nasıl desteklediğini öğrenin.
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.
Neurons
neuronsinc.com
İnsan davranışını tahmin etmek. Sinir bilimi ve yapay zeka aracımız aracılığıyla müşteri yanıtlarını, dikkatini ve davranışını saniyeler içinde tahmin edin. Deneme yanılma yoluyla A/B testi yavaş ve verimsizdir. Harekete geçmeyi başaramayan kampanyalara bütçe harcamayı bırakın.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Flagsmith
flagsmith.com
Özellik İşaretleme ve Uzaktan Yapılandırma Hizmeti. Özellikleri güvenle yayınlayın; web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalardaki özellik işaretlerini yönetin. Barındırılan API'mizi kullanın, kendi özel bulutunuza dağıtın veya şirket içinde çalıştırın.
Silktide
silktide.com
Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Testeum
testeum.com
Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.
Mouseflow
mouseflow.com
Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.
Statsig
statsig.com
Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee ile çevrimiçi işinizi takip edin ve optimize edin. Analitikler, Huniler, Otomasyonlar, A/B Testi ve daha fazlası.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz, kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için ...
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - Geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuzdur - Doğrudur (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılır - Kullanımı kolaydır (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övmektedir) RealE...
FullSession
fullsession.io
FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri g...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...
Clueify
clueify.com
Clueify, konseptlerinizi başlatmadan önce size önemli performans geri bildirimleri sağlar. Yapay zekamızı kullanarak kullanıcıların nereye bakacaklarını ve tasarımınızı nasıl algılayacaklarını %92 doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Bu, yüzlerce test kullanıcısının yalnızca bir tıklama uzakta olmasına ...
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
Feng-GUI
feng-gui.com
Yapay zekayla desteklenen ve onlarca yıllık nörobilim araştırmalarıyla doğrulanan Feng-GUI, dijital ajansların müşterileri için sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgiler ve önerilerle birlikte tahmine dayalı görsel analizler sunar. https://feng-gui.com/ Feng-GUI hizm...
expoze.io
expoze.io
Expoze.io ile tanışın Expoze.io'da net bir misyonumuz var: herkesin mümkün olan en iyi yaratıcıyı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlamak. Platformumuz tam da bunu yapıyor. Yapay zeka destekli tahmine dayalı göz izleme çözümümüz expoze.io, her türlü reklam öğesini inanılmaz b...
TWIPLA
twipla.com
WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özelliklere...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Gü...
Browsee
browsee.io
Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçin ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'i ile kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve sorunlarını an...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant, insanların ne gördüğünü, ilk olarak nereye baktıklarını ve dikkatlerinin ne kadarının tasarımınızın belirli öğeleri tarafından çekildiğini görsel olarak vurgulayan tahmine dayalı bir yapay zekadır.
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely, büyük veri analitiğini tahmine dayalı modellemeyle birleştiren, mobil ve web uygulamalarına yönelik yenilikçi, keşif odaklı bir platformdur. Maxymizely ile uygulamanızın yatırım getirisini artırabilir, kullanıcı katılımını ve yaşam boyu değeri artırabilir, pazarlama kampanyalarınız için ...
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...