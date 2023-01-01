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Alternatifler - Ptengine

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç ​​şirketidir.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...

PostHog

PostHog

posthog.com

Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Convert.com

Convert.com

convert.com

A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

İleriyi düşünen ürün ekiplerinin, Apptimize'ın Mobil A/B Testi ve Sürüm Yönetimi platformu aracılığıyla veri odaklı büyümeyi nasıl desteklediğini öğrenin.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

İnsan davranışını tahmin etmek. Sinir bilimi ve yapay zeka aracımız aracılığıyla müşteri yanıtlarını, dikkatini ve davranışını saniyeler içinde tahmin edin. Deneme yanılma yoluyla A/B testi yavaş ve verimsizdir. Harekete geçmeyi başaramayan kampanyalara bütçe harcamayı bırakın.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.

UserWise

UserWise

userwise.io

Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Özellik İşaretleme ve Uzaktan Yapılandırma Hizmeti. Özellikleri güvenle yayınlayın; web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalardaki özellik işaretlerini yönetin. Barındırılan API'mizi kullanın, kendi özel bulutunuza dağıtın veya şirket içinde çalıştırın.

Silktide

Silktide

silktide.com

Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Testeum

Testeum

testeum.com

Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.

Statsig

Statsig

statsig.com

Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Splitbee ile çevrimiçi işinizi takip edin ve optimize edin. Analitikler, Huniler, Otomasyonlar, A/B Testi ve daha fazlası.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz, kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için ...

RealEye

RealEye

realeye.io

Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - Geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuzdur - Doğrudur (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılır - Kullanımı kolaydır (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övmektedir) RealE...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri g...

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify, konseptlerinizi başlatmadan önce size önemli performans geri bildirimleri sağlar. Yapay zekamızı kullanarak kullanıcıların nereye bakacaklarını ve tasarımınızı nasıl algılayacaklarını %92 doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Bu, yüzlerce test kullanıcısının yalnızca bir tıklama uzakta olmasına ...

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Yapay zekayla desteklenen ve onlarca yıllık nörobilim araştırmalarıyla doğrulanan Feng-GUI, dijital ajansların müşterileri için sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgiler ve önerilerle birlikte tahmine dayalı görsel analizler sunar. https://feng-gui.com/ Feng-GUI hizm...

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Expoze.io ile tanışın Expoze.io'da net bir misyonumuz var: herkesin mümkün olan en iyi yaratıcıyı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlamak. Platformumuz tam da bunu yapıyor. Yapay zeka destekli tahmine dayalı göz izleme çözümümüz expoze.io, her türlü reklam öğesini inanılmaz b...

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özelliklere...

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Gü...

Browsee

Browsee

browsee.io

Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçin ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'i ile kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve sorunlarını an...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant, insanların ne gördüğünü, ilk olarak nereye baktıklarını ve dikkatlerinin ne kadarının tasarımınızın belirli öğeleri tarafından çekildiğini görsel olarak vurgulayan tahmine dayalı bir yapay zekadır.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely, büyük veri analitiğini tahmine dayalı modellemeyle birleştiren, mobil ve web uygulamalarına yönelik yenilikçi, keşif odaklı bir platformdur. Maxymizely ile uygulamanızın yatırım getirisini artırabilir, kullanıcı katılımını ve yaşam boyu değeri artırabilir, pazarlama kampanyalarınız için ...

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...

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