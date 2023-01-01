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Alternatifler - Proposify

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Ironclad'in sözleşme yönetimi yazılımı, şirketlerin her türlü veya karmaşıklıktaki sözleşmeyi dakikalar içinde kendi başlarına tasarlamasına ve uygulamaya koymasına olanak tanıyan tek çözümdür.

Contractify

Contractify

contractify.io

Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.

Juro

Juro

juro.com

Ekibinizi, yasal sözleşmelerin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada sözleşme otomasyon yazılımı Juro ile etkinleştirin.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Tam olarak hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme aracılığıyla, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş ...

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft, hızlı büyüyen şirketler için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sözleşme yönetimi ve otomasyon çözümüdür. Hukuk, satış, pazarlama, insan kaynakları, ticari operasyonlar ve satın alma ekipleri için uçtan uca sözleşme yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Sınıfının en iyisi platformuyla SpotDraft...

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştü...

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...

Zuva

Zuva

zuva.ai

Kullanımı son derece basit olan Sözleşmeler Yapay Zekası. Sözleşme bilgilerini iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca ekleyin.

Dealsign

Dealsign

dealsign.ai

Dealsign, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarına ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca daha iyi etkileşimler yoluyla sözleşmeleri kolayca yönetmelerine yardımcı olur.

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Daha az sözleşme yöneticisi. Daha fazla sözleşme büyüsü. Oneflow'un işi hızlandıran ve hayatı kolaylaştıran gerçek dijital sözleşmeleriyle daha etkili olun.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.

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