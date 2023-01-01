Alternatifler - Promoboxx

Planful

planful.com

Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz s...