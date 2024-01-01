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Alternatifler - Privyr

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Typeform

Typeform

typeform.com

Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.

involve.me

involve.me

involve.me

Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!

Signals

Signals

getsignals.ai

Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!

Popl

Popl

popl.co

Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...

Landbot

Landbot

landbot.io

En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.

about.me

about.me

about.me

Ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi yalnızca birkaç dakika içinde oluşturun.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

WotNot

WotNot

wotnot.io

Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş p...

GetProspect

GetProspect

getprospect.com

LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.

FormAssembly

FormAssembly

formassembly.com

FormAssembly, işletmeler için kullanımı kolay bir çevrimiçi form oluşturucu sağlar. Sorunsuz web'den her şeye çözümümüzle Salesforce ile entegre olun. Bugün başla.

Anyleads

Anyleads

anyleads.com

Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...

Purple

Purple

purple.com

Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.

W3rocks

W3rocks

w3rocks.com

W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve daha...

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, ...

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.

Texau

Texau

texau.com

TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.

Roistat

Roistat

roistat.com

Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama an...

GrooveJar

GrooveJar

groovejar.com

Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.

eMaximation

eMaximation

emax-crm.com

eMaximation'ın potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyon yazılımı, şirketlerin daha fazla potansiyel müşteriyi kolayca yakalayarak, iletişim kurarak, nitelendirerek ve satışa dönüştürerek işlerini büyütmelerine olanak tanır.

riyo.ai

riyo.ai

riyo.ai

riyo.ai, tüm web sitesi sahiplerine yönelik bir web sitesi istihbaratı ve çözüm aracıdır. Traek, gelişmiş sohbet yardımı, iletişim formları, doğru bilgiler, analizler, web sitesi trafiğini izleme, kullanıcı uyarısı, ziyaretçi şirket ayrıntıları, web sitesi teknolojisi ve çok daha fazlasını sağlar.

Leadfox

Leadfox

leadfox.co

Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, pop-up'lar, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den ...

Expandi

Expandi

expandi.io

Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzeri...

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluştu...

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.

123FormBuilder

123FormBuilder

123formbuilder.com

Tek bir güvenli form oluşturucu Sonsuz veri toplama kullanım durumları 1-2-3 kadar kolay bir şekilde her türlü çevrimiçi formu oluşturun! Tamamı dijital araçlarınızla tamamen entegre olan kayıt formları, sipariş formları, başvuru formları, anketler ve daha fazlasını oluşturmak için ücretsiz çevrim...

Interact

Interact

tryinteract.com

Potansiyel müşteri yaratan ve ürün satan etkileşimli testler oluşturun. E-posta listenizi büyütmek, potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırmak ve satışları artıracak ürünler önermek için testlerin gücünden yararlanın.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...

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