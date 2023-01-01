WebCatalog
PrinTrace

PrinTrace

printrace.eu

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PrinTrace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PrinTrace, her şey tek bir yönetim yazılımında. PrinTrace tipografi ve baskı hizmetleri için fiyat teklifi vermenize yardımcı olur. Küçük ve büyük formatlar, ofset ve dijital baskı, nakış makineleri ve kesim masaları için fiyat teklifi vermeye ayrılmış işlevler bulunmaktadır. Müşterilerinizin 'dün iş arkadaşınız bana farklı bir fiyat söyledi' dediğini bir daha asla duymayacaksınız. PrinTrace, yönlendirmeli adımlarla teklif aşamasında yardımcı olarak hataların önlenmesine yardımcı olur. PrinTrace, maksimum güvenlik standartlarına saygı duyan ve nerede olursanız olun işinizi takip etmenize olanak tanıyan Bulut yazılımıdır. Bulut teknolojisi ile PC, Mac, Tablet ve Akıllı Telefon gibi herhangi bir sabit cihaza bağlanabilirsiniz. Her zaman yüksek performans seviyelerini koruyacaktır. Sadece internet bağlantısıyla hemen mağazada olacaksınız! PrinTrace'i kullanırken hiçbir zaman virüs, veri yedekleme ve iş sürekliliği sorunları yaşamayacaksınız.

Web Sitesi: printrace.eu

Yasal Uyarı: WebCatalog, PrinTrace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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