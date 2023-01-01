Pricez, süpermarketteki gıda ve eczane fiyatlarını çevrimiçi ve uygulamada karşılaştırmaya ve alışveriş listelerini yönetmeye yönelik bir sosyal hizmettir. Pricez'da gıda ve eczane zincirlerindeki fiyatları karşılaştırabilir, alışveriş listelerini paylaşabilir ve tasarruf edebilirsiniz.

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