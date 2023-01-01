Alternatifler - Prelay

Skwill

skwill.ai

Skwill'in sektör lideri teknolojisi, liderlerin ve yöneticilerin ekip performansını artırmalarına, satışları hızlandırmalarına ve dayanıklılık ve refahı artırmalarına yardımcı olur. Skwill Diagnostics, bireysel ve ekip performansının ardındaki 'Neden'i hızlı ve doğru bir şekilde belirlemenize ve har...