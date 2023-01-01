Alternatifler - Practice Ignition
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad'in sözleşme yönetimi yazılımı, şirketlerin her türlü veya karmaşıklıktaki sözleşmeyi dakikalar içinde kendi başlarına tasarlamasına ve uygulamaya koymasına olanak tanıyan tek çözümdür.
Concord
concordnow.com
Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
Contractify
contractify.io
Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
Juro
juro.com
Ekibinizi, yasal sözleşmelerin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada sözleşme otomasyon yazılımı Juro ile etkinleştirin.
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...
Legislate
legislate.ai
Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Precisely
preciselycontracts.com
Tam olarak hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme aracılığıyla, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş ...
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalamaya ve uzun vadeli arşivlemeye kadar belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
ContractWorks
contractworks.com
Kesinliği geri kazanın — birkaç dakika içinde kurulan, basit ve ölçeklenebilir bir sözleşme yönetimi yazılımı edinin. Sözleşme yaşam döngünüzün uçtan uca tam kontrolünü elinize alın, mükemmel sözleşmeler hazırlayın, sözleşme görünürlüğünü iyileştirin ve başka bir yenileme tarihini asla kaçırmayın.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook, statik sözleşmeleri tüm kuruluş için bir veritabanına dönüştürerek verilerinizin tam değerini ortaya çıkarır, şeffaflığı ve araçlar arasında kesintisiz veri akışını sağlar. Zahmetsizce oluşturun ve imzalayın, ekibinizle işbirliği yapın, tüm yükümlülüklerinizi tek bir yerden takip edin ...
Legistify
legistify.com
Legistify, LegisTrak'a kurumsal müşteriler için tek bir entegre, uçtan uca yasal yönetim paketi sunan dünyanın önde gelen ve hızla büyüyen hukuk teknolojisi şirketlerinden biridir. Platform, yerleşik, tamamen özelleştirilebilir ve otomatikleştirilmiş modüllerimiz aracılığıyla sözleşmeler, davalar, y...
Inhubber
inhubber.com
Yerel dijital imzaya sahip sözleşme yönetimi platformu. Blockchain ve yapay zekadan yararlanan INHUBBER, bulut tabanlı CLM yazılımı için benzeri görülmemiş güvenlik ve veri analitiği sağlar. INHUBBER sözleşmeleri basitleştirir ve bunları anlaşılır, etkileşimli, yönetimi kolay ve otomatik hale getiri...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft, hızlı büyüyen şirketler için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sözleşme yönetimi ve otomasyon çözümüdür. Hukuk, satış, pazarlama, insan kaynakları, ticari operasyonlar ve satın alma ekipleri için uçtan uca sözleşme yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Sınıfının en iyisi platformuyla SpotDraft...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştü...
Lexion
lexion.ai
Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...
Zuva
zuva.ai
Kullanımı son derece basit olan Sözleşmeler Yapay Zekası. Sözleşme bilgilerini iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca ekleyin.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarına ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca daha iyi etkileşimler yoluyla sözleşmeleri kolayca yönetmelerine yardımcı olur.
Oneflow
oneflow.com
Daha az sözleşme yöneticisi. Daha fazla sözleşme büyüsü. Oneflow'un işi hızlandıran ve hayatı kolaylaştıran gerçek dijital sözleşmeleriyle daha etkili olun.
GetAccept
getaccept.com
Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.
Evisort
evisort.com
Evisort'un Akıllı Sözleşme Yönetimi Platformu, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmenize, gerçek zamanlı sözleşme analizleri almanıza ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü otomatikleştirmenize yardımcı olur.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.