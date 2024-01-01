Alternatifler - PostHog
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Sentry
sentry.io
Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
TWIPLA
twipla.com
Mükemmel Gizlilik Google Analytics Alternatifi. Halihazırda mükemmel gizlilik analizleri ve zekasından yararlanan 2,5 milyondan fazla web sitesine katılın.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica, Yandex tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan ücretsiz bir web analiz hizmetidir. Yandex, hizmeti 2008 yılında başlattı ve 2009 yılında halka açtı. 2019 yılı itibarıyla Yandex.Metrica, web üzerinde en yaygın kullanılan üçüncü web analizi hizmetidir.
Pendo
pendo.io
Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.
FullStory
fullstory.com
FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
Lucky Orange
luckyorange.com
Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama