Alternatifler - Postcards

Ungapped

ungapped.com

Ungapped, temel pazarlama ve satış araçlarını entegre ederek, bir işletmenin günlük işleyişini daha az karmaşık ve daha bütünsel hale getirmeyi amaçlamaktadır; böylece büyüyen işletmeler, işletmenizi büyütmek için olağanüstü müşteri deneyimleri yaratabilmektedir. E-posta pazarlama, anketler, davetiy...